Die Corona-bedingte Pause brachte überwiegend Stille ins Geschehen der 1. Klasse Nord. Der ASV Zurndorf durchbricht allerdings diese Stille mit einem wahren Knall: Peter Hannich ist nicht mehr Coach am Heideboden. Der ehemalige ungarische Nationalspieler muss nach einem Jahr die Koffer packen und seine erste Trainertätigkeit in Österreich beenden.

Die Entscheidung kam doch überraschend, war der ASV Zurndorf doch deutlich besser positioniert in der Tabelle als beim Ligaabbruch im Frühjahr, mit einem Spiel weniger hatte man bereits sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. „Es tut mir leid für Peter, ich habe sogar noch mit ihm gemeinsam gespielt. Wir haben aber im Vorstand entschieden, dass wir einiges verändern wollen“, so Sektionsleiter Roland Pethö.

„Er kennt den Verein und den ganzen Ort“

Der Nachfolger von Hannich ist alles andere als ein Unbekannter in Zurndorf. Der Mönchhofer Bernhard Rainprecht wird bereits zum zweiten Mal die Zügel als Zurndofer Cheftrainer in die Hand nehmen.

„Er kennt den Verein und generell den ganzen Ort. Nachdem wir es wagten mit einem Trainer von außerhalb ohne Ligakenntnisse, probieren wir es nun mit einem absoluten Experten“, erklärt Pethö die Entscheidung für Rainprecht, der somit erneut nicht nur beruflich seine Zeit in Zurndorf verbringen wird. Rainprecht selbst freut sich auf die Aufgabe und gibt vage Ziele aus: „Es ist noch viel zu früh, um wirklich ein festes Ziel zu finden, wir wollen halt nichts mit dem Abstieg zu tun haben, da bin ich zuversichtlich, dass das klappt“, so der Neo-Coach. Mit dem Trainerwechsel könnte sich auch der Kader ändern, vor allem die Legionärssituation ist nun fraglich. Ob und in welcher Form es Personalveränderungen am Spielersektor gibt, ist aber zurzeit noch komplett offen.