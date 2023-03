Das sind die Gewinner der Vorbereitung

Werbung

Nun geht es ans Eingemachte. Der Start der Rückrunde steht vor der Tür und die Tabellensituation der 1. Klasse Nord könnte kaum spannender sein. Den Tabellenführer Breitenbrunn trennen gerade einmal elf Punkte vom Elftplatzierten Apetlon, es ist also quasi noch alles offen. Die Vorbereitung ist bekanntlich immer mit großer Vorsicht zu genießen, doch Selbstvertrauen kann durch gute Ergebnisse allemal getankt werden und drei Mannschaften konnten das mit Sicherheit auch tun. Der SV Gols fertigte unter anderem den Burgenlandligisten Andau mit 5:1 ab oder besiegte den USC Wallern vergangenes Wochenende mit 6:1, doch Trainer Andreas Preisinger fand dazu die richtigen Worte: „Natürlich ist es toll, solche Ergebnisse einzufahren und das Selbstvertrauen für den Meisterschaftsauftakt ist damit definitiv da, doch man darf diese Matches nicht zu ernst nehmen.“ Auch die NSC Juniors hatten einige wirklich starke Partien. Unter anderem gelang ihnen ein 8:2-Erfolg über Halbturn und im letzten Test fegte man den SC Kittsee mit 5:1 vom Platz.“ Wir müssen am Boden bleiben, denn wir wissen, diese Vorbereitungsmatches auch richtig einzuordnen“, wie Neusiedl-Sektionsleiter Gernot Tick klarstellte. Der Dritte im Bunde ist SpG Neudorf/Parndorf Juniors, die wie die Seestädter nur eine Niederlage hinnehmen mussten und den FC Winden beispielsweise 6:0 besiegten.

Ring frei für Runde zwei

Am Ende werden zwei Mannschaften den Aufstieg in die 2. Liga Nord packen, doch wer das sein wird, steht noch in den Sternen. Derzeit befinden sich der SC Breitenbrunn und der SV Gols in der Poleposition, doch entschieden ist noch lange nichts. Frauenkirchen steht beispielsweise auf dem dritten Tabellenplatz und damit in Lauerstellung. „Wir lassen alles auf uns zukommen. Für uns steht die Spielzeit und damit auch die Erfahrung unserer jungen Spieler im Vordergrund“, so Obmann Werner Kandl. Auf die Frage nach dem Aufstieg antwortete der Vereinsboss: „Wenn’s passiert, dann passiert’s.“ Für viele gelten Neudorf/Parndorf und auch Neusiedl als Geheimfavoriten, da beide über eine enorme spielerische Qualität verfügen und einen Vorteil haben, den andere Ligakonkurrenten nicht haben – nämlich eine Kadergröße, die einige Ausfälle kompensieren kann. Der ASV Zurndorf ist nach dem kleinen Umbruch schwer einzuschätzen. Der Trainer will die Spielweise im Gegensatz zur Hinrunde um 180 Grad ändern, denn nun sollen die Zurndorfer das Match selbst in die Hand nehmen und spielbestimmend agieren. „Wir fahren überall hin, um zu gewinnen“, stellte Coach Markus Geissler fest. Wir dürfen uns also auf eine mehr als nur spannende Rückrunde freuen, in der sozusagen noch alles passieren kann.