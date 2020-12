Acht Punkte aus neun Spielen. Die Herbst-Saison war für den SC Frauenkirchen nur mäßig zufriedenstellend, wurde der Klub vor der Saison doch sogar – zumindest leise – von einigen bei der Frage nach möglichen Geheimfavoriten im Aufstiegsrennen genannt. Kicker, die vom spielerischen Talent dafür sorgen hätten können, wären beispielsweise die Legionäre Attila Varga, Tomas Fedak, Lukas Duris, Patrik Ondra oder auch Stürmer Pavol Bures.

Das Quintett war über den gesamten Herbst unter seinen Möglichkeiten geblieben und konnte das Versprochene nicht halten. Aber nicht nur spielerisch enttäuschten die Legionäre, es gab auch andere Probleme, wie Obmann Werner Kandl erzählte: „Wir kennen sie ja alle, wir wissen, was sie können, aber wir wurden schlichtweg enttäuscht. Wir sind alle miteinander schon mehr als einen Tag im Fußballgeschäft, nach einigen Aktionen und der Körpersprache war uns klar, was abläuft und die Spieler haben es am Ende ja sogar zugegeben, dass sie gegen den Trainer spielten. Wer gegen den Trainer spielt, spielt im Endeffekt gegen den Verein. Wir wissen ganz genau, was wir an Dieter Firmkranz haben, er ist sicher einer der besten Trainer der Region und vor allem die Jungen, die sich unter ihm stark entwickelten, sind hellauf begeistert von ihm.“ Am Ersatz für das Legionärs-Quintett wird bereits gearbeitet. Die ersten Gespräche befinden sich bereits in der Endphase und in den nächsten Wochen wird mit einer Vollzugsmeldung zu rechnen sein. Auch die überzeugenden Youngsters wie Jan Birschitzky und Christoph Pinetz dürfen wohl weiterhin mit viel Spielzeit rechnen.