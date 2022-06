Der Bann ist gebrochen: Erster Jois-Sieg 2022

Werbung

Ein Derby hat immer andere Gesetze als ein gewöhnliches Fußballspiel. So auch das B50-Lokalduell zwischen dem SC Breitenbrunn und dem FC Jois am vergangenen Wochenende.

2022 liefen die Spiele der Joiser nämlich nach folgendem Gesetz ab: Am Ende ging die andere Mannschaft oder niemand als Sieger vom Feld. Das war die letzten 13 Spiele zumindest der Fall. Der letzte Sieg vor dem vergangenen Wochenende datiert vom 16. Oktober 2021.

Der Gegner damals? Ironischerweise der SC Breitenbrunn. Sogar das Ergebnis war mit einem 1:0-Sieg gleich. Im Herbst 2021 schoss mit Rudolf Skrobak die damalige Lebensversicherung des Vereins den Goldtreffer, am Samstag war es Lukas Zilavy, der zum Sieg abstaubte.

Trendwende angekündigt

Ganz überraschend kam der Derbysieg dann am Ende dennoch nicht. Seitdem Lubomir Kordanic den Spielertrainerposten innehat und das Amt von Peter Slosarek übernahm, war bereits spielerisch ein klarer Aufwärtstrend zu sehen. Gegen das Top-Duo der Liga war man zweimal schon knapp dran: Gegen den Meister Steinbrunn gab es eine 2:3-Niederlage, gegen Illmitz ein 1:1 nach einem Last-Minute-Gegentreffer.

Nun war es endlich so weit und die Joiser schrieben voll an. „Es ist natürlich schön, aber es hat sich schon an den letzten Wochenenden abgezeichnet seit dem Trainerwechsel“, ließ auch Obmann-Stellvertreter Christian Scherry wissen.

Zum Abschluss geht es für sein Team gegen eine Mannschaft, die ebenfalls stark zu kämpfen hatte im Frühjahr: Der ASV Neudorf ist zu Gast.