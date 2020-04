In der Vorwoche verstarb Konrad Unger (55), Platzwart des SV Gols, nach schwerer Krankheit. Unger war ein Funktionär der alten Schule, der jede notwendige Aufgabe seines Herzensvereins annahm. „Er war ein Mann für alles, er lebte für unseren Verein und wird uns überall fehlen“, so Obmann Günther Gmall. Konrad Unger war seit mehr als 25 Jahren für den SV Gols in verschiedenen Positionen tätig.

Vor allem die Kantine war sein Spezialgebiet, er meisterte diese immer, egal ob Nachwuchsspiel oder Meisterschaftsmatch. In den vergangenen Jahren übernahm er dann auch die Aufgabe des Platzwarts und sorgte immer für ein saftiges Grün für seine Mannschaft. Die folgenden Zeilen widmete der SV Gols seiner „guten Seele“: Der SV Gols trauert um Konrad Unger, der nach langer und schwerer Krankheit verstorben ist. Unser Verein verliert mit „Konni“ einen verlässlichen Kantinenchef, Platzwart und vor allem einen lieben Menschen und Freund. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.“