Spieler, Funktionär und Ehrenpräsident – der ASV Nickelsdorf war immer ein großer Teil des Lebens von Paul Pahr und Paul Pahr war umgekehrt genauso immer ein großer Teil des ASV Nickelsdorf. Bereits als junger Mann schnürte er selbst die Fußballschuhe für seinen Herzensverein und diese Liebe sollte andauern bis an sein Lebensende. Noch bis ins hohe Alter war er im Amt des Vereinspräsidenten tätig, ehe er vor drei Jahren an den jetzigen Sektionsleiter und Präsident im Doppelposten, Robert Lebmann, übergab. „Paul war ein Mensch, der für diesen Verein alles getan hat. Egal, ob es ein Fest war oder irgendwas anderes, er war immer sofort zur Hilfe. Auch noch im höheren Alter war er so ziemlich bei jeder Versammlung dabei. Er wird sicher schmerzlich vermisst werden und fehlen“, so Lebmann.

Der Verstorbene, der in jungen Jahren auch als Spieler für den ASV Nickelsdorf tätig war, hatte zeitlebens ein großes Herz für den Fußball und sein aktives Engagement für den Verein machte ihn zu einem unverzichtbaren Teil unserer Gemeinschaft. Der ASV wird ihm, in dankbarer Erinnerung, ein ehrendes Andenken bewahren.