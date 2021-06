Die offizielle Übertrittszeit hat zwar noch nicht begonnen im Burgenland, aber immer mehr Transfers sind abgeschlossen oder kurz vor dem Abschluss. Bereits im März, mehr oder weniger, abgeschlossen war der Kauf von Marcel Chynoradsky. Der Legionär aus der Slowakei soll die Zurndorfer Abwehr in der kommenden Saison stabilisieren. Dabei ließ Trainer Bernhard Rainprecht seine Beziehungen spielen: „Wenn es um Transfers geht, überlassen wir das alles meistens Bernhard, er hat da überall seine Kontakte“, so der Sektionsleiter der Zurndorfer, Roland Pethö.

Ein Mittelfeldspieler soll noch kommen

Chynoradsky soll dabei aber nicht der einzige Neue bleiben, ein Mittelfeldspieler wird zurzeit noch gesucht. Zu diesem Zweck sollen im morgigen Test gegen Apetlon auch zwei Testspieler ihr Können zeigen und sich für einen Transfer empfehlen. Die Zielsetzung für die kommende Saison ist klar: „Wir wollen einmal nicht hinten rumkrebsen, das wäre schön“, so Pethö.

Helfen sollen dabei auch die bereits im Winter geholten Transfers Imre Lesko und Radoslav Kristan. Beide Legionäre sind bereits bekannt im Burgenland. Für den routinierten Imre Lesko ist Zurndorf nach Donnerskirchen, Rust, Nickelsdorf und Deutsch Jahrndorf, bereits die fünfte Station im Burgenland.

Für den 28-jährigen Kristan ist es hingegen nach zwei Jahren bei Gattendorf erst die zweite Anlaufstation in Österreich. Trotz der Vielzahl an Legionären sollen auch die Einheimischen nicht zu kurz kommen: „Wir haben vereinbart, dass in jeder Partie mindestens fünf Zurndorfer spielen sollen. Es befinden sich auch einige Junge am Sprung zur Kampfmannschaft, die brauchen aber noch ein wenig Zeit“, berichtete Zurndorfs Funktionär Pethö.