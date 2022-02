Erster Nutznießer des Golser Wegs

Wie in der Vorwoche (Anm.: Maximilian Moro von Breitenbrunn zum Lokalrivalen Winden), muss eine weitere Mannschaft der 1. Klasse Nord einen schmerzhaften Abgang vermelden. Der SV Gols lässt seinen Torjäger Nummer eins ziehen: Raul Bucur. Der junge Stürmer bekommt die einmalige Chance sich für eine vielversprechende Karriere zu beweisen. Er läuft ab sofort im Trikot von Regionalligisten und Traditionsverein SC Neusiedl auf. Für die Golser kam der Transfer überraschend, was den Abgang noch schmerzhafter machen lässt: „Es schmerzt uns natürlich schon, wenn es im Dezember gewesen wäre, hätten wir beispielsweise besser reagieren können. Aber wir konnten und wollten Raul diese Chance ganz sicher nicht verwehren“, so Obmann Günther Gmall über den Abgang. Satte neun Treffer konnte Bucur in den dreizehn Spielen im Herbst erzielen.

Wer im Frühjahr für diese Treffer sorgen kann, ist noch unklar. Fix ist, dass sein Nachfolger intern bereitstehen muss: „Wir werden sicher keinen Schnellschuss machen. Wir wollen unseren Weg weitergehen. Die Jungs haben auch keinen Druck. Wir sind Siebenter mit neunzehn Punkten und in beide Richtungen gut abgesichert“, so Gmall über die mögliche Nachfolge.

Auf zwei weitere Spieler müssen die Golser ebenso eine Weile verzichten: Thomas Seywerth muss am Knöchel operiert werden, Georg Renner weilt weiterhin des Weines wegen in Südafrika.