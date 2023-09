Fans halten Apetlon die Treue

Mit einem Punkt und einem Torverhältnis von 1:23 stehen die Apetloner auf dem letzten Tabellenplatz. In den vergangenen beiden Partien musste man sich gegen die Neudorf/Parndorf Juniors mit 0:6 und letztes Wochenende gegen den FC Veganis Sankt Andrä mit 0:4 geschlagen geben. Ergebnisse, die man im Fußballdorf Apetlon definitiv nicht gewohnt ist. Umso schöner, dass nach wie vor zahlreiche Zuschauer zu den Heimspielen der Blau-Gelben kommen, um die jungen Apetloner zu unterstützen. Sowohl gegen Neudorf als auch gegen Sankt Andrä kamen rund 400 Fans auf den Sportplatz. Grund dafür ist jener, dass mehr einheimische Spieler auf dem Platz stehen als noch in den Jahren zuvor. Der Verein befindet sich im Umbruch.

„Ich baue auf unsere jungen Spieler“

Mutlu Ramazan, der Trainer des SC Apetlon, möchte den jungen Kickern des SCA eine Chance geben, in der Kampfmannschaft Fuß zu fassen. „Wir arbeiten für die Zukunft und ich vertraue den einheimischen Spielern voll und ganz“, so der Apetlon-Trainer. Gegen Sankt Andrä war trotz der 0:4-Niederlage bereits eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Spiel gegen die Neudorfer zu sehen. „Wir müssen uns noch mehr konzentrieren und weiterhin hart trainieren und vor allem auch, was das Taktische betrifft, an uns arbeiten“, wie Ramazan betonte. Vor allem sei es wichtig, dass die Stimmung innerhalb der Mannschaft weiterhin gut bleibt. „Die Jungs verstehen sich super, doch es reicht nicht, wenn nur fünf Spieler im Match Vollgas geben. Ich erwarte mir von den Legionären, dass mehr kommt.“ Am Wochenende wartet mit dem SC Rust der nächste Härtetest auf den SC Apetlon.