Wer hätte nach der Vorsaison gedacht, dass der ASV Nickelsdorf nach drei Runden mit ganzen sieben Punkten, punktgleich mit dem Tabellenführer Illmitz, auf dem zweiten Platz in der 1. Klasse liegt.

Der kleine Umbruch im Sommer dürfte sich ausgezahlt haben und Transfers wie der Rückkehrer aus Deutschland, Abwehrchef Peter Limbeck, schlagen voll ein. Auch die Offensive funktioniert einwandfrei. Mit acht Toren fehlt auch in der Wertung nur ein einziges Tor auf den Spitzenreiter Illmitz.

Nach einem Unentschieden gegen die ebenfalls gut gestarteten Frauenkirchner, konnte man sich in der Vorwoche nochmals steigern und konnte einen besonderen Sieg feiern. 29 Spiele war der Gegner aus Steinbrunn unbesiegt, diese Serie konnte nun von den Nickelsdorfern gebrochen werden.

„Wir waren in der ersten Halbzeit offensiv besser und konnten dadurch auch in Führung gehen, hätten sogar 3:0 führen können, wenn das Tor gezählt hätte,“ so Sektionsleiter Michael Liedl über den Überraschungssieg.

Aber nicht nur auf dem Platz gibt es Erfolge für die Nickelsdorfer. Auch neben dem Platz sind frohe Botschaften zu verkünden wie der gelungene Sportlerkirtag am Wochenende, für den sich der Vorstand bei allen freiwilligen Helfern bedanken will. Aber auch im Vorstand selbst gibt es neben der sportlichen Situation Gründe zum Feiern: Kassier-Stellvertreter Michael Eder und seine Frau Esther gaben sich am Wochenende das „Ja-Wort“.