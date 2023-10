Geht Nickelsdorf auf Angriffskurs?

Ein Match, das viel Spannung verspricht. Die Sankt Andräer befinden sich derzeit auf Platz zwei und sind auf bestem Wege, um im Aufstiegsrennen, ein großes Wörtchen mitreden zu können. Der ASV Nickelsdorf belegt derzeit den vierten Tabellenrang und durfte sich in den letzten drei Runden über drei Siege in Serie freuen und befindet sich in bestechender Form. Nun treffen diese beiden Mannschaften aufeinander und möchten ihren positiven Trend fortsetzen und weiter gewinnen. „Es wartet ein schwieriger Gegner auf uns, auch, wenn wir in der Tabelle vor ihnen liegen. Wir schauen von Spiel zu Spiel und werden sehen, was am Ende rauskommt“, meinte Sankt Andrä-Trainer Heinz Fleischhacker. Aller Voraussicht nach kann der Rust-Verfolger aus dem Vollen schöpfen. „Wir fahren als klarer Außenseiter nach Sankt Andrä und müssen wahrscheinlich auch weiterhin auf Einser-Goalie Branislav Bolech und auf „Sechser“ Maurice Enz, der sich gegen Apetlon eine schwerere Schulterverletzung zugezogen hat, verzichten“, wie Nickelsdorf-Sektionsleiter Michael Liedl feststellte.