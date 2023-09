Gigantenduell: Leader Neudorf trifft auf St. Andrä

Beide Mannschaften spielen bis dato eine herausragende Saison und gehören beide zu den absoluten Topfavoriten in Sachen Aufstieg in die 2. Liga Nord. Der FC Veganis Sankt Andrä musste nur eine Niederlage hinnehmen, als man auswärts auf den UFC Podersdorf traf. Die Neudorfer hingegen sind nach wie vor Tabellenführer und noch dazu ungeschlagen. Diese Serie gilt es für das Team von Heinz Fleischhacker nun zu beenden, doch dafür braucht es eine super Leistung jedes einzelnen Spielers. „Bei den Juniors weiß man nie, wer wirklich auf dem Platz stehen wird, nichtsdestotrotz wollen wir zu Hause gewinnen, wobei es mit Sicherheit für beide Mannschaften schwierig werden wird“, stellte der Sankt Andrä-Trainer fest. Bei den „Zeiselbären“ wird aller Voraussicht nach nur Armin Muminovic fehlen. „Wir gehen nicht als Favorit in diese Partie, so viel ist sicher, denn Sankt Andrä hat zu Hause noch keinen Punkt hergegeben“, meinte Neudorf-Coach Paul Hafner. Die Juniors müssen auf Angreifer Christopher Pinter aufgrund von Achillessehnenproblemen verzichten.