Gols nützt Neudorfs Stolpern eiskalt aus

BREITENBRUNN – JOIS 3:1. Was den Ballbesitz betrifft, hatten die Hausherren die Nase vorne, doch das erste Tor erzielte der FC Hill Jois aus einem Konter im Namen von Marek Matias (24.). Diese Führung hielt jedoch nicht lange an, denn Breitenbrunn traf förmlich im Gegenzug zum 1:1. Martin Kocis gelang es, in der 39. Minute auf 2:1 zu stellen. In Halbzeit zwei hatten die Gäste einen Durchhänger, wobei Marcel Gross erst in der 2. Minute der Nachspielzeit zum entscheidenden 3:1 traf. Nach dem Abpfiff war es amtlich – der SC Breitenbrunn ist Meister. „Es war ein schwieriges Unterfangen, aber am Ende hat es Gott sei Dank gereicht“, freute sich Pressesprecher Matias Hareter. „Die Partie war über 90 Minuten hinweg spannend, doch Breitenbrunn hat verdient gewonnen und ich gratuliere ihnen zu dieser wirklich tollen Saison“, bewies Jois-Obmann-Stellvertreter Christian Scherry sportliche Fairness.

SC Breitenbrunn – FC Hill Jois 3:1 (2:1).-

Torfolge: 0:1 (24.) Matias, 1:1 (25.) Kocis, 2:1 (39.) Kocis, 3:1 (90.+2) Hudak.-

Reserve: 5:0 (Sommer 2, Bogner 2, Eder).-

SR: Veselcic (B: sehr gut / J: sehr gut).- Breitenbrunn, 350.

Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Ettl, Valek, Gross; Kocis, Nagy, Millner, Strahammer (80. Raithofer), Moro; Hudak.

Jois: Krammer; Florian Steurer, Huber Matias, Kientzl, Reschreiter; Takac, Safarik; Cinege (60. Richter); Nief (83. Winter); Kordanic.

GOLS – NICKELSDORF 3:0. Der SV Gols war von der ersten Minute an spielbestimmend, aggressiver und auch kreativer. Wir schreiben die 16. Minute, als Thomas Kettner souverän zum 1:0 einschob. Die Gastgeber blieben dominant und Kettner schnürte in der 38. Spielminute den Doppelpack, doch damit war es nicht getan. Dominik Schmidt schoss den Ball im Eins-gegen-Eins am Torwart vorbei ins Kreuzeck und markierte damit bereits den Endstand der Partie. Gols hätte im zweiten Durchgang gut und gerne drei weitere Tore erzielen können, doch man ließ alle Möglichkeiten aus, weshalb es beim 3:0-Heimerfolg blieb. „Es war ein starker Auftritt meiner Jungs, weshalb der Sieg auch so in Ordnung ging“, ist sich Gols-Trainer Andreas Frank sicher. „Leider konnten wir unsere Leistung nicht abrufen, außerdem hat sich das Fehlen von unserem Abwehrchef Tamas Horvath bemerkbar gemacht“, wie ASV-Sektionsleiter Michael Liedl erzählte.

SV Gols – ASV Nickelsdorf 3:0 (3:0).- Torfolge: 1:0 (16.) Kettner, 2:0 (38.) Kettner, 3:0 (43.) Schmidt.-

Reserve: 10:1 (Oliver Ziniel 3, Wendelin 3, Lukas Weiss 2, Luis Marton; Müller).-

SR: Erdem (G: gut / N: ).- Gols, 350.-

Gols: Denk; Sommer (74. Limbeck), Bortel, Seywerth, Melvin Marton; Ziniel, Krikler, Glenda, Schmidt; Kettner (82. Zwinger), Roiss.-

Nickelsdorf: Bolech; Alexander Scherhaufer, Limp, Semjan, Lukas Scherhaufer; Varga, Hareter, Weisz, Kellner (32. Kovacs), Orosz; Rybansky.

NEUDORF/PARNDORF JUNIORS – APETLON 3:3. Die Neudorfer gingen als klarer Favorit in diese Begegnung, denn Jan Spodniak, Patrik Petrak und auch Cristiano Barbosa standen allesamt nicht in der Startformation des SC Apetlon. Die Firmkranz-Truppe hatte mehr vom Spiel, doch die Apetloner wurden immer wieder über Konter gefährlich und so fiel auch das 0:1 in Minute 21 von Dominik Toth, der einen Stanglpass von Oliver Fandel verwerten konnte. Nur vier Minuten später brachte ein Eigentor von Daniel Lamster das 0:2. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang es der Heimmannschaft, mit einem Kopfballtreffer von Jakub Lieskovsky auf 1:2 heranzukommen. Nach dem Wiederanpfiff drehte Neudorf die Partie innerhalb von einer guten Viertelstunde auf 3:2. Im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte ließ SCA-Goalie Matej Strapak seine Mannschaft weiter hoffen und dann wirklich – ein Fandel-Freistoß in der 86. Minute brachte den Ausgleich. „Die Tore, die du nicht machst, bekommst du leider“, so Coach Dieter Firmkranz. „Wir haben alles auf den Rasen gebracht, was wir konnten und das war wirklich schön mitanzusehen“, lobte Apetlon-Betreuer Christian Pinter seine Mannschaft.

SpG Neudorf/Parndorf Juniors – SC Apetlon 3:3 (1:2).-

Torfolge: 0:1 (21.) Toth, 0:2 (25.) Daniel Lamster (ET), 1:2 (45.+4) Lieskovsky, 2:2 (51.) Gruber, 3:2 (62.) Hoffmann, 3:3 (86.) Fandel.- Reserve: 3:3 (Simonich, Börner, Weinberger; Fleischhacker, Leurer 2).- SR: Tatzber (N: kein Kommentar / A: sehr gut).- Parndorf, 150.

Neudorf: Luntzer; Hudec, Lieskovsky, Daniel Lamster, Enz; Thomas Lamster, Savoric (46. Panic), Hoffmann; Gruber (76. Thalhammer), Balti (84. Schütz), Schuber.

Apetlon: Strapak; Pethö, Horst Scheiblhofer, Fabio Haider, Koppi; Kevin Scheiblhofer, Marco Haider (54. Payer); Fandel, Nemec, Slehofer; Toth.

ZURNDORF – RUST 2:2. Die Zuseher bekamen einen turbulenten Start zu sehen, denn nach vier gespielten Minuten stand es nach Treffern von Thorsten Lang und Manuel Pethö bereits 1:1. Das einzig weitere große Highlight in der ersten Halbzeit war die Gelb-Rote Karte für Rust-Spieler Gergö Nemeth. Der ASV Zurndorf kam frischer aus der Kabine und ging in der 48. Spielminute durch Goalgetter Pethö mit 2:1 in Front. Nach diesem Tor wurde Rust stärker und das trotz Unterzahl. Das 2:2 erzielte Ivan-Ilija Hauptmann quasi aus einem Meter Entfernung gut 20 Minuten vor dem Ende. „Der Ausgleich fiel wirklich sehr unglücklich, weshalb das Unentschieden für uns somit eher frustrierend ist“, erklärte Zurndorf-Coach Markus Geissler. Rust-Obmann Thomas Balogh: „Das Remis geht meines Erachtens in Ordnung, vor allem, weil wir lange Zeit ein Mann weniger waren.“

ASV Zurndorf – SC Rust 2:2 (1:1).-

Torfolge: 0:1 (2.) Lang, 1:1 (4.) Pethö, 2:1 (48.) Pethö, 2:2 (68.) Hauptmann.-

Gelb-Rote Karte: Nemeth (40., Unsportlichkeit).- Reserve: 0:9 (Jürgen Balogh 3, Jafari 3, Blazek 2, Nurlu).- SR: Paukowitsch (Z: sehr gut / R: Durchschnitt).- Zurndorf, 120.

Zurndorf: Reif; Meixner, Mulamustafic (77. Harmer), Dürr, Szoka (84. Manev); Kekl, Prakisch (46. Skuta), Wrba, Unger; Pamer (46. Hrncar), Pethö.

Rust: Ackermann; Petrik (53. Onuegbu), Warscha, Steinhauser, Balogh; Kovacs, Petermann; Nemeth, Lang, Gajdos (86. Lankovics); Milenkovic (46. Hauptmann).

NSC JUNIORS – EISENSTADT 5:0. Die Führung für die Seestädter ließ nicht lange auf sich warten. Außenverteidiger Patrick Sonnleitner zog von links in den Fünfmeterraum und schoss ins kurze Kreuzeck. Ab diesem Zeitpunkt ging das Match in eine Richtung. Neusiedl erspielte sich eine Chance nach der anderen und erzielte auch einen Treffer nach dem anderen. Den Schlusspunkt zum 5:0 setzte Michal Maas in der 64. Minute. „Wir hätten auch noch höher gewinnen können“, ist sich NSC-Sektionsleiter Gernot Tick gewiss. „Der Gegner war uns vor allem körperlich überlegen, weshalb wir nie wirklich in die Zweikämpfe gekommen sind“, wie SCE-Trainer Wagentristl analysierte.

NSC Juniors – SC Eisenstadt 5:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (9.) Sonnleitner, 2:0 (29.) Matej Maas, 3:0 (48.) Kobor, 4:0 (55.) Reeh, 5:0 (64.) Michal Maas.-

Reserve: abgesagt.-

SR: Kazanci (N: gut / E: sehr gut).- Neusiedl, 80.

Neusiedl: Köhle; Pichler, Johannes Haider, Reiterits (58. Andert), Sonnleitner; Benen Mcgirr, Tick (81. Mieselberger); Michal Maas (81. Sola), Matej Maas (70. Bauer), Reeh (58. Graßl); Kobor.

Eisenstadt: Bozalan; Pasterniak (46. Nikolic), Pölzelbauer, Majercak, Kusolitsch; Habeler; Bierbaum, Fischer, Vokshi, Stiglitz; Özkan (46. Kampitsch).

PODERSDORF – OGGAU 0:0. Trotz der vielen Ausfälle kam Podersdorf gut in die Begegnung und konnte den spielbestimmenden Oggauern gut Paroli bieten. Das Chancenplus war klar aufseiten der Gäste, doch das Team von Franz Ziniel wurde immer wieder über Konter gefährlich. Marton Nemeth traf kurz vor dem Abpfiff sogar noch den Pfosten. „Wir haben unserem Gegner im wahrsten Sinne des Wortes einen Punkt abgerungen“, stellte der Podersdorf-Coach fest. Oggau-Trainer Wolfgang Mayer: „An diesem Tag wollte uns einfach kein Tor gelungen.“

UFC Podersdorf – UFC Oggau 0:0.- Reserve: abgesagt. SR: Pllana (P: Durchschnitt / O: gut ).- Podersdorf, 100.- Podersdorf: Köllö; Bujtas, Lackner, Leiner, Kominak; Lang, Nemeth; Unger (62. Weiß), Püspök, Kettner; Nagy.

Oggau: Markus Werner; Lupsina, Bastian Kucher, Pichlhöfer, Wimmer; Christopher Schummi (81. Marcel Schummi), Hamdaoui, Pejic, Andreas Werner; Florian Kucher (81. Salomon), Kevin Schmit.

FRAUENKIRCHEN – HORNSTEIN 2:1. Die erste Halbzeit gehörte klar den Hornsteinern, weshalb der 0:1-Pausenstand durch einen Wörndl-Treffer auch so in Ordnung ging. Im zweiten Durchgang wendete sich das Blatt und Frauenkirchen war plötzlich am Zug. Ein Szöllös-Doppelpack, der ein eher glückliches und ein souveränes Tor beinhaltete, brachte den Hausherren den 2:1-Sieg. „In Summe sind die drei Punkte verdient“, wie Obmann Werner Kandl klarstellte. „Zweite Hälfte sind wir leider überhaupt nicht gut reingekommen“, schilderte Hornstein-Betreuer Sebastian Reinprecht.

SC Frauenkirchen – ASV Hornstein 2:1 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (8.) Wörndl, 1:1 (58.) Szöllös, 2:1 (60.) Szöllös.- Reserve: 2:2 (Erik Pinetz, Rommer; Reinprecht, Bogman).-

SR: Stojanovic (F: gut / H: Durchschnitt).- Frauenkirchen, 120.-

Frauenkirchen: Weidinger; Martinov, Weigl, Kiss, Ettl; Turna (88. Bauer), Kurcsis, Haszonits (63. Birschitzky), Szöllös; Schmid (90.+3 Eichinger); Kissak.-

Hornstein: Özkanli; Saadi, Grgic, Wady, Reich; Sadowski; Wörndl (40. Gaubmann), Kusolitsch; Kospo (69. Hojenski), Baumgartner, Pogats (85. Pleninger).