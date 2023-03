Gols übernimmt Tabellenführung

Werbung

GOLS – RUST 2:0. Die Hausherren gingen nach einer überragenden Hinrunde natürlich als Favorit in diese Begegnung, doch der Beginn gestaltete sich äußerst verhalten. Es war das altbekannte Abtasten, wobei die Golser etwas besser in die Partie fanden und auch zu nennenswerteren Torchancen kamen. Kurz vor der Pause versenkte Thomas Kettner den Ball im langen Eck und stellte auf 1:0 (41.). Nach Wiederanpfiff wurden die Gäste aus Rust immer spielbestimmender, allerdings ohne dabei wirklich gefährlich zu werden. Wir schreiben die 91. Spielminute, als Dominik Schmidt nach einem gut zu Ende gespielten Konter auf 2:0 erhöhte. „Meine Burschen haben das trotz zahlreicher Ausfälle wirklich super gespielt und meiner Meinung nach auch verdient gewonnen“, meinte Gols-Trainer Andreas Preisinger. „Spielerisch war es von beiden keine Offenbarung, doch unser Gegner war aggressiver und hat vor allem in der zweiten Halbzeit taktisch sehr klug agiert, trotzdem waren sie nicht besonders gut, aber wir noch etwas schlechter“, wie Rust- Obmann Thomas Balogh erklärte.

SV GOLS – SC RUST 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (41.) Kettner, 2:0 (91.) Schmidt. Gelb-Rote Karte: Jürgen Balogh (91., Kritik). Reserve: 3:2 (Krutzler 2, Forster; Schindler, Gajdos). SR: Sert (G: sehr gut / R: schwach).- Gols, 180. Gols: Denk; Schmelzer, Sommer, Seywerth, Limbeck; Krikler, Glenda; Klenner (56. Frank), Kettner (85. Weiss), Schmidt; Roiss (73. Zwinger). Rust: Ruffini; Petrik (58. Petermann), Hahnenkamp, Steinhauser, Kummer (83. Nurlu); Maksimovic (58. Klenner), Kovacs; Jürgen Balogh, Lang, Bohac (72. Michael Balogh); Nemeth.

BREITENBRUNN – NICKELSDORF 0:1. Die Anfangsphase gehörte klar dem SC Breitenbrunn. Die Cadek-Truppe kam zwischen der 20. und 25. Spielminute zu zwei riesen Möglichkeiten, doch diese wurden beide vergeben. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Heimmannschaft immer schwächer und überließ dem ASV Nickelsdorf das Ruder, die vor allem im zweiten Durchgang deutlich die Nase vorne hatten. Der Siegestreffer fiel im Namen von Matus Rybansky, der sich im Sechzehnmeterraum gegen Thomas Ettl durchsetzen konnte und den Ball eiskalt einschob (81.). „In den zweiten 45 Minuten waren wir leider nur körperlich anwesend, wir hätten auch gut und gerne mehr Treffer kassieren können“, bedauerte der Breitenbrunn-Betreuer. „Aufgrund unserer Leistung in Halbzeit-Zwei haben wir uns die drei Punkte verdient“, so ASV-Sektionsleiter Michael Liedl.

SC BREITENBRUNN – ASV NICKELSDORF 0:1 (0:0).- Tor: 0:1 (81.) Rybansky. Reserve: 2:1 (Horvath, Bogner; Pekarek). SR: Kouba (B: Durchschnitt / N: gut).- Breitenbrunn, 100. Breitenbrunn: Barinec; Laaber, Valek, Nagy (64. Millner), Gross; Ettl, Schneider, Kientzl (85. Gajic); Kocis, Hudak, Kopf (45. Frank). Nickelsdorf: Bolech; Scherhaufer, Limp, Horvath, Semjan; Orosz, Kellner (78. Kovacs), Weisz, Hareter; Varga; Rybansky.

PODERSDORF – NSC JUNIORS 0:2. Podersdorf fand schnell in die Partie und stand in der Defensive äußerst stabil und sicher. Was die Offensive betrifft, waren die Seewinkler jedoch nicht besonders gefährlich. Die Neusiedler hingegen nutzten eine strittige Abseitsentscheidung gegen den UFC und fuhren einen schnellen Konter über Flügelflitzer Raul Bucur, der im Strafraum zu Fall gebracht wurde und einen Elfmeter herausholte, den Sebastian Toth verwandeln konnte (32.). Auch in der zweiten Hälfte blieb die Ziniel-Truppe weiterhin bemüht und machte den Seestädtern das Leben schwer, doch wieder führte ein Gegenzug nach einer aussichtsreichen Chance für Podersdorf zum Tor, nachdem es abermals Toth war, der nach einem Zuckerpass von Andreas Pittnauer den Sack zumachte. Franz Ziniel: „Bei uns hat im Angriff leider die Durchschlagskraft gefehlt.“ „Das erste Match auf Naturrasen gestaltete sich äußerst schwierig und ist unter der Kategorie „Arbeitssieg“ einzuordnen“, stellte Sektionsleiter Gernot Tick fest.

UFC PODERSDORF – NSC JUNIORS 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (32.) Toth, 0:2 (67.) Toth. Reserve: 0:4 (Graßl 2, Mieselberger, Hamm). SR: Paukowitsch (P: Durchschnitt / N: gut).- Podersdorf, 100. Podersdorf: Köllö; Bujtas, Leiner, Lentsch, Lackner; Nemeth, Mucha (54. Kominak), Hrdina, Püspök, Nagy; Packo. Neusiedl: Misutka; Pittnauer, Akbiyik, Haider, Sonnleitner; Reeh, Benen Mcgirr (85. Reiterits), Ibrahimovic, Maas (62. Kobor); Bucur (78. Maletschek), Toth.

NEUDORF/PARNDORF JUNIORS – JOIS 4:0. Für viele zählen die Neudorfer zu den Geheimfavoriten in Sachen Aufstieg und genauso traten sie in den ersten 45 Minuten auch auf. Jois versuchte es hingegen mit langen Bällen und wurde kaum gefährlich, weshalb die 2:0-Pausenführung auch so in Ordnung ging. In der zweiten Halbzeit zeigten die Joiser ein anderes Gesicht und wurden den Gastgebern sogar noch einmal gefährlich, als Neudorf-Goalie Samuel Luntzer eine Eins-gegen-eins-Situation für sich entscheiden und somit die Null halten konnte. Am Ende führte ein Doppelschlag von Bastian Thalhammer (83.) und Sebastian Schuber (85.) zu einem deutlichen 4:0-Heimerfolg. „Wir hätten die Partie bereits vor der Pause für uns entscheiden müssen“, ist sich Neudorf-Trainer Dieter Firmkranz sicher.

SPG NEUDORF/PARNDORF JUNIORS – FC HILL JOIS 4:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (12.) Pinter, 2:0 (26.) Schuber, 3:0 (83.) Thalhammer, 4:0 (85.) Schuber. Gelb-Rote Karte: Fasching (69., Unsportlichkeit). Reserve: 8:0 (Felcan 3, Simonich 2, Mikula, Eidler, Puzsar). SR: Wisak (N: sehr gut / J: schwach).- Neudorf, 100. Neudorf: Luntzer; Hudec, Enz, Belmenen, Panic; Lieskovsky (73. Savoric), Thomas Lamster (86. Fischer), Hoffmann; Pinter (86. Meszaros), Schütz (73. Thalhammer), Schuber (86. Schweiger). Jois: Kostolansky; Hackl, Takac (89. Wetschka), Kientzl, Fasching; Matias, Safarik; Majchut, Huber, Cinege; Dasko.

APETLON – HORNSTEIN 0:0. Die Apetloner konnten seit langer Zeit mal wieder aus dem Vollen schöpfen und waren somit etwas zu favorisieren, denn Hornstein musste auf Schlüsselspieler Patrick Niklas und Sascha Kovacs verzichten. Im ersten Durchgang hatte Blau-Gelb auch zwei hundertprozentige Torchancen vorzuweisen. Einmal war es Andrej Nemec, der an Goalie Christopher Ferko scheiterte und dann schaffte es Flügelspieler Oliver Fandel nicht, genügend Kraft hinter den Ball zu bekommen, um ihn aus gut acht Metern im Tor unterzubringen. Die Defensive des ASV Hornstein stand über 90 Minuten hinweg bombenfest und nahm Angreifer Cristiano Barbosa vollkommen aus dem Spiel. Kurz vor dem Ende kamen die Gäste sogar noch einmal zu einer super Möglichkeit, doch diese wurde von Apetlons Schlussmann Matej Strapak zunichtegemacht. „Aufgrund der Anzahl an Chancen, hätten wir gewinnen müssen, wobei unsere Leistung nicht das Gelbe vom Ei war“, wie SCA-Coach Christian Pinter erklärte. „Unser Matchplan ist voll aufgegangen, bin wirklich zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft“, freute sich Hornstein-Betreuer Sebastian Reinprecht.

SC APETLON – ASV HORNSTEIN 0:0. Reserve: 2:2 (Lentsch 2, Lux 2). SR: Kazanci (A: schwach / H: Durchschnitt).- Apetlon, 200. Apetlon: Strapak; Slehofer, Haider, Petrak, Koppi; Spodniak, Kevin Scheiblhofer (36. Pethö); Toth, Nemec, Fandel (75. Lentsch); Barbosa. Hornstein: Ferko; Gaubmann, Grgic, Sara, Reich; Sadowski; Wörndl (66. Wady), Toth; Saadi, Baumgartner (89. Lux), Kusolitsch.

FRAUENKIRCHEN – OGGAU 1:0. Die Zuseher bekamen eine sehr ausgeglichene Partie zu sehen, in der beide Teams versuchten, sich zu neutralisieren. Vor der Pause hätte Frauenkirchen nach einem Corner in Führung gehen können, doch diese blieb aus. Auch im zweiten Durchgang änderte sich nicht viel an der Vorgehensweise beider Vereine. Am Ende war es Lukas Kissak, der vor dem Tor nur mehr „Danke“ sagen musste und somit den entscheidenden Treffer erzielte (60.). „Vom Spielverlauf her geht das Ergebnis in Ordnung, wobei auch sie gewinnen hätten können“, gibt sich Werner Kandl, Vereinsboss des SC Frauenkirchen, fair. „Im Prinzip war es eine klassische 0:0-Partie, aber trotzdem großes Lob an meine Jungs, die über 90 Minuten hinweg alles gegeben haben“, wie Oggau-Trainer Wolfgang Mayer feststellte.

SC FRAUENKIRCHEN – UFC OGGAU 1:0 (0:0).- Tor: 1:0 (60.) Kissak. Reserve: 1:3 (Mahr; Julian Schmit, Jautz, Haret). SR: Tosun (F: sehr gut / O: Durchschnitt).- Frauenkirchen, 150. Frauenkirchen: Weidinger; Ettl, Weigl, Kiss, Birschitzky; Gollowitzer (66. Kurcsis), Schmid, Haszonits, Szöllös; Turna; Kissak. Oggau: Markus Werner; Faustmann, Kucher, Hanifl, Wimmer; Salmer, Pejic, Hamdaoui; Andreas Werner, Kevin Schmit, Salomon (67. Lupsina).

EISENSTADT – ZURNDORF 1:2. Die Hauptstädter waren zu Beginn die bessere Mannschaft und kreierten einige hochkarätige Chancen. Zurndorf konnte sich allerdings auf die Spielweise der Eisenstädter einstellen und kontrollierte das Match von hinten. In der 32. Spielminute überhob Manuel Pethö den gegnerischen Goalie aus gut 20 Metern und brachte den ASV Zurndorf somit in Führung. Nach einem erneuten Konter der Gäste traf Jakub Hrncar noch vor der Pause zum 2:0 (45.). Kurz vor dem Ende entschied der Schiedsrichter auf Handelfmeter für die Hausherren, den Alexander Kampitsch eiskalt verwertete (89.). „Am Morgen vor dem Spiel haben mir noch zwei Spieler abgesagt, daher bin ich über diesen Erfolg besonders froh“, so Markus Geissler, Betreuer des ASV Zurndorf. „Wenn wir anfangs die Tore gemacht hätten, wäre es vermutlich anders ausgegangen, aber so geht das Ergebnis in Ordnung“, wie SCE-Sportvorstand Markus Bauer meinte.

SC EISENSTADT – ASV ZURNDORF 1:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (32.) Pethö, 0:2 (45.) Hrncar, 1:2 (89.) Kampitsch. Reserve: 1:3 (Stiglitz; Amri, Harmer, Göpfrich). SR: Szombati (E: gut/ Z: sehr gut).- Eisenstadt, 120. Eisenstadt: Müllner; Pölzelbauer (75. Berisha), Maliqi, Jivici, Habeler; Fischer, Kusolitsch, Jakovljevic, Özkan (65. Pasterniak); Nikolic (45. Vokshi), Kampitsch. Zurndorf: Reif; Skuta, Mayerhofer, Dziaba, Szoka; Meixner (86. Rosner), Prakisch (81. Salzer), Wrba, Unger; Hrncar (66. Lambert), Pethö.