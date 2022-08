Golser Feierlaune ist gedämpft

Werbung

Der SV Gols feierte in den vergangenen Wochen nicht nur neben, sondern auch auf dem Platz ein Volksfest. Das Team aus dem Seewinkel ist in der 1. Klasse Nord zurzeit das Team der Stunde. Die ersten drei Spiele konnten allesamt gewonnen werden, gleich zu Saisonbeginn setzte man mit einem fulminanten 4:3-Auswärtssieg beim Titelfavoriten aus Rust ein Ausrufezeichen.

Die junge Golser Truppe mischt nach einem Jahr im Tabellen-Mittelfeld plötzlich ganz vorne mit. Die Gründe dafür sind vielfältig: Einerseits ist die Mannschaft ein weiteres Jahr gereift. Mit Milan Bortel und Robert Glenda sind zwei Legionäre mit Europacup-Erfahrung als Leitwölfe und Stabilisatoren geholt worden und noch dazu kehrte nach einer langen kulinarischen Weinreise in Südafrika auch Kapitän Georg Renner zurück. Er hatte der Mannschaft im Frühjahr gefehlt.

Verletzungen trüben Partystimmung

Georg Renner und Milan Bortel. Diese beiden Namen bilden aber jene Tropfen, die die Feierlinse der Golser zurzeit trüben. Renner musste beim hart erkämpften Auswärtssieg in Eisenstadt nach 42 Minuten vom Spielfeld. Der Kapitän zog sich einen Achillessehnenriss zu. „Es war richtig fürchterlich. Er lief normal und plötzlich schnalzte es. Wir wünschen ihm alles Gute für den Genesungsprozess“ so Obmann Günther Gmall nach der Horrorverletzung. Bei Milan Bortel sieht die Sache weniger schlimm aus. Zwar musste der Legionärs-Oldie, der bisher auf allen Ebenen überzeugte und bereits jetzt als große Verstärkung gesehen wird, gegen Eisenstadt erneut angeschlagen vom Feld. Ein Einsatz gegen Apetlon am Wochenende könnte aber möglich sein.