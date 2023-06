Günther Wally coacht NSC Juniors

Nach einer tollen ersten Saison in der 1. Klasse Nord, in der man am Ende auf dem fünften Tabellenplatz stand, gab es für viele doch etwas überraschend einen Trainerwechsel in Neusiedl. Marian Tomcak wird in der kommenden Saison den UFC Pama coachen, weshalb schleunigst Ersatz her musste. Dieser wurde auch bereits gefunden und noch dazu ein sehr namhafter. Günther Wally, der in der abgelaufenen Meisterschaft noch beim USC Wallern unter Vertrag stand, soll ab sofort das Amt des Cheftrainers der NSC Juniors bekleiden und die Youngsters zum Erfolg führen. „Ich schätze ihn als Mensch sehr und daher war er unser absoluter Wunschkandidat, weshalb wir enorm froh darüber sind, dass er sich für uns entschieden hat. Auf die Frage, warum sich Günther Wally für Neusiedl entschieden hat, antwortete der Neo-Trainer: „In dieser Mannschaft gibt es viele Talente, die es nun zu formen und prägen gilt und diese Herausforderung möchte ich gerne annehmen. Ich bin mir sicher, dass man mit diesen Jungs super arbeiten kann.“

Auch, was die Zielsetzung für die kommende Saison anbelangt, hat Wally klare Vorstellungen: „Das Wichtigste ist die Weiterentwicklung des gesamten Teams und dass wir es schaffen, so vielen Spielern wie möglich, den Sprung in die Regionalliga zu ermöglichen. Natürlich hoffe ich auch, dass wir um den Aufstieg ein Wörtchen mitreden können.“ Der 53-Jährige steht bereits seit längerem auf der Liste der Juniors. „Gleich nachdem Wallern und ich getrennte Wege gegangen sind, hat mich Gernot Tick kontaktiert, aber damals wäre mir das zu schnell gegangen. Nun hat er sich vor kurzem wieder gemeldet, woraufhin ich entschied, dieses Angebot den anderen vorzuziehen und diesen Schritt zu gehen.“ Einen fixen Neuzugang konnten die Neusiedler bereits vermelden. Matthias Kanka, spielte vergangene Saison noch für den SC Frauenkirchen, ist der neue Einser-Goalie für das Team von Neo-Coach Günther Wally. Allerdings sei man auf der Suche nach einem zweiten Torwart, um noch breiter aufgestellt zu sein. Außenverteidiger Patrick Sonnleitner, der immer wieder in der Regionalliga zum Einsatz kam, soll auch fixer Bestandteil der Juniors werden.