Die Katze ist aus dem Sack: Ex-Mattersburg-Legende Peter Hannich ist der neue Coach des ASV Zurndorf. Wie in der BVZ berichtet, endete die Ära von Reinhard Buchta vor zwei Runden und Roland Pethö übernahm interimsmäßig.

Beide Partien sah sich Hannich an, schon vor dem Spiel gegen Halbturn (0:0) wurde der Deal mit dem 62-jährigen Ungarn besiegelt. Am Montag leitete Hannich bereits das erste Training. „Er übernimmt die Mannschaft in keiner einfachen Lage, aber wir sind der Meinung, dass er das Maximum herausholen kann“, berichtete Sektionsleiter Josef Bartolich. „Die Mannschaft hat mehr Potenzial, als die Tabelle jetzt aussagt. Ausgerechnet gegen vermeintlich leichtere Gegner haben wir uns schwer getan. Das soll sich jetzt ändern.“

Hannich und der ASV Zurndorf? Da gab es schon einmal eine Begegnung in der Vergangenheit. 1995 kickte er für den ASV in der Landesliga. Der Kontakt wurde jetzt reaktiviert, man kam ins Gespräch und der Deal wurde umgesetzt. Seine erste Aufgabe als Coach ist gleich ein heißes Derby: Zurndorf trifft auf eigener Anlage auf Titelanwärter Neudorf. Keine leichte Aufgabe, aber mit dem Trainereffekt alleine vielleicht machbar.