Im Juli 2015 stieß Matej Klenovsky vom niederösterreichischen Landesligisten Würmla zum ASV Zurndorf. In fünf Jahren wurde er zum fixen Bestandteil. Knapp 80 Ligaspiele absolvierte der Slowake für die Zurndorfer. Er blieb auch nach dem Abstieg in die 2. Klasse Nord treu und schaffte mit der Mannschaft den sofortigen Wiederaufstieg.

Nun tritt er aufgrund neuer beruflicher Perspektiven kürzer und wird Neo-Coach Bernhard Rainprecht nicht mehr zur Verfügung stehen. Zu einem endgültigen Ende des Kapitels in Zurndorf kommt es allerdings noch nicht, er bleibt weiterhin Teil des Kaders und könnte bei Not am Mann sowohl in der U23 als auch in der Kampfmannschaft als Notnagel weiterhin einspringen.

Vorbereitungsplanung läuft schon an

Für Sektionsleiter Roland Pethö ist die Karrierepause von Klenovsky ein herber Verlust: „Es wird schwer werden ihn wirklich zu ersetzen. Ich kann ihm aber seine Entscheidung nicht verübeln, er ist beruflich schon stark beschäftigt und ist auch frisch verheiratet. Da ist es völlig klar, dass die Familie vorgeht, Fußball ist eben nicht alles.“ Wie und durch wen Klenovsky ersetzt wird, ist zurzeit völlig offen: „Es ist noch gar nichts spruchreif. Wir werden sehen ob und wann es neue Namen zu verkünden gibt.“

Sollte es zu einem Ersatz kommen, so trifft der bereits auf einen vagen Vorbereitungsplan. Das Ziel der Zurndorfer ist es mindestens fünf oder sechs Wochen vor Meisterschaftsbeginn zu trainieren. Gleich sechs Vorbereitungsspiele wurden auch schon ausgemacht. Ob diese auch wie geplant von der Bühne gehen, hängt vom endgültigen Meisterschaftsplan ab.