Illmitz' und Halbturns treue Torjäger

26 gegen 24. Das ist kein Handballergebnis, sondern der Zwischenstand im Kampf um die Torjägerkrone der 1. Klasse. Dieses Duell geht wie der spannende Aufstiegskampf in die letzte Runde.

Halbturns Marco Hoffmann hat zwar mit 26 Toren die Nase knapp vorne gegenüber Illmitz-Stürmer Thomas Zwickl, der bei 24 steht, er erhielt allerdings in Oggau seine fünfte Gelbe Karte und wird daher zum Abschluss gegen Zurndorf fehlen. Zwickl hingegen kann vielleicht zurückschlagen und mit einem Doppelpack im Derby gegen Podersdorf den Aufstieg sowie die Torjägerkrone fixieren.

„Egal wie er den Ball bekommt, du hast bei jedem Kontakt von ihm das Gefühl, dass es jetzt scheppern wird.“ Illmitz-Obmann Wilhelm Haider über Zwickl

Zutrauen muss man Zwickl dies, ebenso wie Hoffmann zeigte er das ganze Jahr durchgehend unglaubliche Goalgetter-Qualitäten und trat häufig eben als Mehrfachtorschütze auf. Die zwei Stürmer haben aber noch mehr gemeinsam.

So werden beide voraussichtlich ihren Heimatvereinen treu bleiben. Bei Thomas Zwickl wurde vergangene Woche beschlossen, dass er bei den Illmitzern bleibt, egal in welcher Liga.

„Wir haben das nun fixiert. Es freut uns alle natürlich besonders. Er ist einfach unglaublich. Egal wie er den Ball bekommt, du hast bei jedem Kontakt von ihm das Gefühl, dass es jetzt scheppern wird und er netzt. Seine Konstanz ist unfassbar und natürlich hatte er auch gute Angebote, beispielsweise aus der Regionalliga. Dennoch hat er sich für uns entschieden und bleibt, unabhängig von der Liga, in der wir im nächsten Jahr auftreten“, so Illmitz-Obmann Wilhelm Haider erleichtert.

Auch bei Marco Hoffmann stehen die Zeichen auf Bleiben: Der junge Stürmer, der beispielsweise im Rapid-Nachwuchs mit dem ehemaligen Barcelona-Spieler Yusuf Demir gemeinsam aufgeigte, dürfte seinen Heimatverein vorerst noch nicht verlassen, wie sein Vater, der ehemalige Torjäger und jetzige Sektionsleiter der Halbturner, Werner Hoffmann, wissen lässt: „Es wird ziemlich sicher alles so bleiben, wie es ist.“ Immer wieder keimten in den vergangenen Wochen Gerüchte über einen Wechsel nach Parndorf (wo Vater Werner in der Landes- und Ostliga erfolgreich tätig war) auf – falsche Gerüchte, wie sich nun zeigte.

Aufstieg und Torjägerkrone gemeinsam?

Somit gibt es am Wochenende nur noch zu klären: Wer von den beiden treuen Seelen darf über die Torjägerkrone jubeln – und darf sich am Ende einer oder dürfen sich vielleicht gar beide zusätzlich über den Aufstieg freuen? Noch gibt es zwei Tickets hinter Meister Steinbrunn.