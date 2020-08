Kevin Bors, Gerald Steiner, Kevin Kurcsis und Ivan Stulajter. So mancher Zuschauer wird diese vier Namen in der Startelf des SC Frauenkirchen am vergangenen Samstag in Zurndorf vermisst haben. Das Quartett fiel verletzt beziehungsweise krank aus, jedoch lichtet sich langsam das Lazarett.

Zwei sichere Ausfälle gegen Nickelsdorf

Kevin Kurcsis ist für die Partie gegen Nickelsdorf bereits fraglich und auch der kränkelnde Ivan Stulajter sollte zurückkehren. Bei Kevin Bors und Gerald Steiner sieht die Lage hingegen nicht rosig aus: „Kevin Bors wird dieses Jahr sicher nicht mehr spielen, er hat einen Kreuzbandriss. Für den Herbst können wir ihn sicher vergessen, fürs Frühjahr kommt es auf die Regenerationsphase nach der Operation drauf an“, so Sektionsleiter Josef Hatos.

Auch Gerald Steiner wird man länger auf einem Sportplatz vermissen, er fällt mit einem Bandscheibenvorfall eine unbestimmte Zeit aus. „Bei ihm wird man sehen, wann er wieder kann, aber wir rechnen die nächsten Wochen nicht mit ihm.“ Dass die Ausfälle für die Frauenkirchner und ihr Ziel „Aufstieg“ nur bedingt ein Problem sind, zeigte das Spiel gegen Zurndorf, wo sich neue Kräfte beweisen konnten und dies auch taten. „Ich bin verdammt stolz auf unsere Jungen. Jan Birschitzky und Christoph Pinetz waren wirklich sehr brav. Ich muss wirklich meinen Hut vor den beiden ziehen.“

Duris und Varga wohl mit an Bord

Trotz der Rückkehr von Stulajter könnte es aber weitere neue Kräfte brauchen, sind doch mit Lukas Duris und Attila Varga zwei weitere Spieler leicht angeschlagen. Hier rechnet man allerdings mit einem Einsatz gegen Nickelsdorf.