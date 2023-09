Kanka verlässt die Neusiedler Juniors

Als er vergangene Transferperiode zu den Juniors wechselte, war der Plan, ihn zum Einser-Goalie der zweiten Mannschaft zu machen. Im Laufe der noch kurzen Saison entschied man sich im Vorstand dazu, dem zweiten Torwart des RLO-Teams, nämlich Philipp Köhle mehr Spielpraxis zu geben. „Unser Plan war, dass die beiden sich von Match zu Match abwechseln, also einmal wäre Philipp im Tor gestanden und in der nächsten Partie eben Matthias Kanka, doch diese Idee gefiel ihm leider gar nicht und er reagierte äußerst unsportlich auf unseren Vorschlag“, wie Sektionsleiter Gernot Tick erklärte. Ihnen sei daraufhin nichts anderes übrig geblieben, als die Reißleine zu ziehen. „Trotz der Unstimmigkeiten bedanken wir uns bei Matthias für seinen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für seinen künftigen Weg“, so Tick. Ab sofort soll Philipp Köhle sowohl auf der Bank in der Regionalliga sitzen als auch im Kasten der NSC Juniors stehen. „Er ist ein sehr talentierter Torwart, weshalb es uns äußerst wichtig ist, dass er seine Minuten auf dem Rasen bekommt.“ Die Neusiedler scheinen sich nach dem doch eher schwachen Saisonstart allmählich zu fangen. Nach den zwei Niederlagen zum Auftakt der neuen Meisterschaft konnte man die letzten beiden Partien, nämlich zu Hause gegen Hornstein und auswärts in Wallern, für sich entscheiden und rangiert nun mit sechs Zählern auf dem sechsten Tabellenplatz. Kommendes Wochenende treffen sie in der Seestadt auf den Tabellenletzten aus Mönchhof. „Mit zwei Siegen in Serie brauchen wir uns keinesfalls verstecken.“