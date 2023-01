Markus Geissler will neuen Weg gehen

Werbung

Der Nachfolger von Bernhard Rainprecht war früher selbst als Fußballer tätig und ist bereits mit 17 Jahren in der Wiener Stadtliga aufgelaufen, allerdings nahm das ein schnelles Ende. „Ich war beleidigt, weil ich nicht oft zum Zug gekommen bin und habe deshalb den Verein verlassen. Danach trug ich das Trikot von Lassee und kickte in der 2. Landesliga, wobei meine berufliche Laufbahn, aufgrund von Schichtarbeiten, der Grund für mein frühes Karriereende war“, erzählte Markus Geissler. Nachdem der Sohn des Familienvaters zum Fußballspielen begann, ergab es sich, dass der Zurndorf-Trainer die Nachwuchsmannschaft seines Sprösslings übernahm.

„Ich habe zu Beginn alle Fehler gemacht, die man als Coach einer jungen Truppe nur machen kann. Aufgrund dessen, dass mein Junge ein Spieler von mir war, war ich viel zu ehrgeizig, doch mit der Zeit bekam ich Erfahrung. In Stadlau coachte ich bis zur U18, ehe ein Angebot von der Vienna hereinflatterte, was ich natürlich nicht ablehnen konnte. Dort fungierte ich als Co-Trainer der 1b und Betreuer der U18. Nach dem Konkurs des Vereins ging ich zurück nach Stadlau und trainierte die 1b und nach dem Abstieg der Kampfmannschaft entschied ich mich für einen Wechsel nach Eckartsau, wo ich über drei schöne Jahre verbracht habe“, so Geissler.

„Wollte eine neue Herausforderung“

Der Neo-Coach hatte bereits seit längerer Zeit in Zurndorf gelebt, da seine Freundin dort wohnt, und war immer wieder als Zuseher am Sportplatz. Durch viele Feste und Plaudereien machte er auf sich aufmerksam und trat sogar mit Eckartsau in einem Testspiel gegen den ASV Zurndorf an.

„Das Auftreten meiner damaligen Mannschaft, die noch dazu äußerst jung war, hat dem Vorstand gefallen und war sozusagen der Startschuss der richtigen Gespräche darüber, ob ich den gleichen Weg, denn nicht auch mit Zurndorf gehen wolle. Nach langen Überlegungen habe ich mich dafür entschieden, diese Herausforderung anzunehmen, wobei das ein schwieriger Weg werden wird, aber ich wollte diese neue Challenge“, gab sich der ASV-Betreuer motiviert. Geissler hat klare Vorstellungen, wie er die Zukunft des Vereins gestalten will.

„Mein persönliches Ziel ist es, dass wir es schaffen, alle gleich zu denken und uns trauen, den neuen Weg zu gehen.“ In fünf bis acht Jahren sollen keine Legionäre mehr auf dem Platz stehen, stattdessen soll Zurndorf als Sprungbrett für viele junge Kicker aus der Umgebung dienen und der Nachwuchs noch mehr gefördert werden, um damit die Kampfmannschaft mit Talenten füttern zu können. Der erste Transfer des Neo-Coaches kann bereits vermeldet werden. Der 17-jährige Marcel Prakisch wurde von Markus Geissler aus Eckartsau mitgenommen und wird nun das Trikot von Zurndorf überstreifen.

„Er wird mit Sicherheit eine super Verstärkung sein und im Zentrum als Ersatz für Radoslav Kristan zum Einsatz kommen. Aber ich bin nach wie vor auf der Suche nach ein bis zwei weiteren jungen Spielern, die die Breite des Kaders noch erweitern sollen und bei ihrem derzeitigen Verein, vielleicht nicht so oft zum Zug kommen“, wie der Zurndorf-Betreuer erklärte. Auch die Weise, wie der ASV Zurndorf in Zukunft auftreten soll, steht für ihn außer Frage. „Ich stehe für schönen Fußball und will versuchen, den Gegner anzupressen.“