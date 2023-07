Mönchhof stellt sich neu auf

Mit Robert Szombat hat man nun einen äußerst ambitionierten und ehrgeizigen Trainer an der Seitenlinie stehen, der den Verein wieder in die 2. Liga Nord bringen will. „Wir wollen vorne mitspielen und unseren Zusehern einen attraktiven Fußball bieten“, betonte der Neo-Coach. Sein persönliches Ziel und auch jenes des Vereins sei natürlich der direkte Wiederaufstieg, ein Ziel, das alles andere als einfach zu erreichen ist. Neben den sportlichen Erfolgen legt Szombat auf eine Sache ebenfalls besonders viel Wert. „Wir haben wirklich viele junge und talentierte Kicker in unseren Reihen, die ich fördern und auch fordern will“, erzählte der Mönchhof-Trainer. Neben den Eigenwächsen sollen zwei neue Legionäre für noch mehr Qualität sorgen. Jesus Junior wechselte von Sollenau in die 1. Klasse Nord und wird die Position des Stürmers bekleiden. Der zweite Mann im Bunde ist Robert Glenda, der bis vor kurzem noch beim SV Gols unter Vertrag stand. Er ist vor allem für seine körperliche Präsenz und Spielstärke im zentralen Mittelfeld bekannt. „Mit den beiden konnten wir uns wirklich nochmal ordentlich verstärken“, freute sich Szombat. Bis dato sind beim FC Mönchhof alle fit. „Alle Spieler sind mit an Board und motiviert, die Burschen trainieren wirklich sehr brav“, so der Coach.