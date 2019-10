Die Zurndorfer haben den Ernst der Lage erkannt und tief in die Trickkiste gegriffen. Denn nachdem sämtliche Spieler ausfielen, musste neues Personal her. Bernd Schweigl, früher ein Fixpunkt in der Ersten, ist mittlerweile in der Reserve aktiv. Und er war einer der beiden, den der ASV ausgrub. „Wobei das das falsche Wort ist. Wir haben ihn ja nicht ausgegraben, er war immer da“, versuchte Sektionsleiter Josef Bartolich den Coup etwas klein zu machen. In Wahrheit haben die Zurndorfer aber ein kleines Wunderding vollbracht. Schweigl war die entscheidende Figur im direkten Duell mit Frauenkirchen (4:0). Und auch der zweite „Ausgegrabene“ verrichtete einen starken Dienst: Frantisek Dzuricek.

So konnte Zurndorf eine starke Mannschaft stellen, die Frauenkirchen weit überlegen war. Die Rote Laterne wurde damit an den Absteiger weitergereicht, der wohl auch vorerst auf dem letzten Platz picken bleiben wird. Es sei denn, es gibt ein kleines Halloween-Wunder in der Thermengemeinde und Illmitz wird besiegt. In der letzten Herbstrunde gibt es dann die letzte Chance für den SCF, mit einem Punktezuwachs im Derby gegen Halbturn die Rote Laterne noch einmal loszuwerden.

Was die Zurndorfer übrigens ebenso stolz machte wie der 4:0-Erfolg, war die Einheimischen-Quote in diesem Schicksalsspiel. „Nach der Einwechslung von Patrick Perschy standen zehn Zurndorfer auf dem Platz“, freute sich Bartolich. In der Tat ist das ein Wert, mit dem in der 1. Klasse Nord keiner mithalten kann. Umso schrecklicher wäre es freilich für den Traditionsklub, wenn heuer tatsächlich der Abstieg ins Haus stehen würde.