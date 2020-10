Ein Sechs-Punkte-Spiel fand am Freitag am „Schurldorfer“ Sportplatz statt, als die beiden Schlusslichter der Tabelle, St. Georgen und Gols, aufeinandertrafen. Man merkte beiden Mannschaften die Unsicherheit der letzten Wochen an und es war sicher nicht das qualitativ hochwertigste Spiel der Runde. Doch die Zuschauer bekamen gleich am Anfang der Partie Tore zu sehen, als Fabian Ziniel nach sechs Minuten zum 0:1 für Gols traf.

Die Gastgeber ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen und glichen prompt durch Jonas Hahnenkamp aus. Die stürmische Anfangsphase war aber mit dem Ausgleich noch nicht vorbei, es waren 16 Minuten gespielt, als Thomas Kettner die Golser erneut in Führung brachte und bereits früh in der Partie das Endergebnis feststand. In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften noch einige Chancen, aber am Ende blieb es beim 1:2. „Wir hätten in der ersten Halbzeit den Sieg fixieren können, so war es eine Zitterpartie bis zum Schluss“, resümiert Gols-Obmann Günther Gmall.

STEINBRUNN – PODERSDORF 1:2

Mit einem Heimsieg gegen Podersdorf hätte der Titelkandidat aus Steinbrunn wieder an die vorderen Plätze anknüpfen können, doch es kam anders. Von Anfang an war Podersdorf ein würdiger Gegner der Steinbrunner und es waren ausgeglichene erste 45 Minuten. Die beste Chance hatten sogar die Gäste durch Mario Horvath, der jedoch eigensinnig agierte.

In der zweiten Halbzeit wurden die Podersdorfer noch stärker, mussten aber einen Rückschlag hinnehmen, als sich Torwart Andreas Köllö verletzte. Sein Ersatzmann Kevin Köstinger musste dann auch gleich hinter sich greifen, nachdem Simon Marko das 1:0 für Steinbrunn erzielte. Köstinger traf dabei aber keine Schuld, er ersetzte Köllö nahtlos und konnte mit einigen Paraden die Nummer eins würdig ersetzen. Die Führung hielt auch nicht lange, denn es schlugen die Minuten des Kevin Csigo. Mit zwei Toren konnte er die Partie drehen und am Ende hieß der Sieger Podersdorf. „Es war wieder kein guter Auftritt von uns. Außer unserem Torwart ist keiner in seiner Normalform“, so Steinbrunn-Coach Robert Rainalter.

FRAUENKIRCHEN – OGGAU 1:2

Der Tabellenführer nach dem siebenten Spieltag heißt UFC Oggau. Platz eins war der Lohn für einen erneut guten Auftritt in Frauenkirchen. Dabei waren es die Gastgeber, die durch Lukas Duris in Führung gingen. Doch bereits in der ersten Halbzeit gelang es den Oggauern die Partie durch Tore von Routinier Gerald Schneider und Andreas Werner zu drehen.

Schneeweiß Ausgleich. UFC Oggau-Stürmer Gerald Schneider konnte nach dem Ausgleichstreffer gegen Frauenkirchen jubeln.

In der zweiten Halbzeit zog sich Oggau dann etwas zurück, konzentrierte sich hauptsächlich auf die Defensive und das Absichern der Führung. In der 65. Minute gab es eine Hiobsbotschaft, als Regisseur Mathias Thaller mit einem Kreuzbandriss verletzt ausgewechselt wurde. Am Ende brachten die Gäste die 1:2-Führung über die Zeit und lachen nun von ganz oben. „Wir haben nicht wirklich was zugelassen und haben verdient gewonnen“, war Oggau-Betreuer Wolfgang Mayer zufrieden.

ZURNDORF – HALBTURN 2:2

Nach nur wenigen Wochen Pause kehrte Peter Herglotz zurück auf die Trainerbank der 1. Klasse Nord, nun im Dienste von Halbturn. Der Trainerwechsel scheint sich auch auszuzahlen, nach zuletzt drei Niederlagen in Serie konnten die Halbturner wieder anschreiben. In der ersten Hälfte waren es jedoch die Zurndorfer, die im heimischen Akazienstadion den Ton angaben und durch Tore von Manuel Pethö (nach 35 Sekunden) und Marek Sabo auch mit einer 2:0-Führung in die Pause gingen.

Nach dem Wiederanpfiff erstarkten die Gäste aus Halbturn und Marco Hoffmann war mit einem Freistoß für das 2:1 zuständig. Den Ausgleichstreffer erzielte der 16-jährige Jungspund Luka Knöbl, der zur Halbzeit den verletzten Gerald Talos ersetzte. „Nach den drei Niederlagen zuletzt kann man dann doch von einem halbwegs gelungenen Debüt sprechen“, sagte Peter Herglotz, der nicht unzufrieden mit dem ersten Auftritt als Halbturn-Trainer war.

RUST – BREITENBRUNN 5:0

In der letzten Partie des Spieltags gab es einen klaren Sieg für die Seestädter aus Rust. Von Anfang an war die Mannschaft von Özgür Nurlu überlegen, der Spielertrainer selbst brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Jürgen Balogh konnte mit einem Doppelpack weiter erhöhen und es war wieder der Spielertrainer Nurlu persönlich, der zum Pausenstand von 4:0 traf.

Kurz nach seinem zweiten Treffer musste er sich aber selbst aufgrund einer Verletzung auswechseln. Seine Truppe zeigte jedoch auch ohne ihn eine ansprechende Leistung und blieb auch in der zweiten Halbzeit die dominante Mannschaft. Patrik Brieska sorgte dann in der 61. Minute für den Endstand von 5:0. „Es war ein toller Auftritt der Mannschaft, wir waren spielerisch endlich wieder auf unserem besten Niveau“, so ein zufriedener Özgür Nurlu nach dem Dreipunkter.

FRAUENKIRCHEN - V STEINBRUNN 0:3

Im Dienstag-Nachtrag setzte es den erwarteten Sieg für Steinbrunn. Der Titelanwärter, der vor dem Saisonabbruch schon mit einem Fuß in der 2. Liga stand, setzte sich glatt durch und machte die 1:2-Pleite gegen Podersdorf zumindest im Ansatz wett. Bereits nach 13 Minuten gingen die Gäste durch Andreas Lemut in Führung, kurz nach der Pause erhöhten sie auf 2:0. Nach Christian Frkats 3:0 war alles klar.