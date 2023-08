Neudorf will gegen Neusiedl die nächsten drei Punkte

Es ist ein Derby am Samstag um 18 Uhr, auf das sich wohl alle freuen. Beide Teams sind gespickt mit jungen, vielversprechenden Spielern, die den Sprung in die beiden A-Teams, nämlich Parndorf und Neusiedl, schaffen wollen. Die Neudorfer gelten dieses Jahr als Titel-Topfavorit, doch damit das gelingt, werden sie Spiele wie diese wohl gewinnen müssen. Der Saisonauftakt ist bereits geglückt, denn man konnte den ASV Zurndorf mit 5:1 vom Platz fegen. Die Neusiedler hingegen, mussten sich gegen Nickelsdorf mit 2:0 geschlagen geben, doch Derbys haben bekanntlich immer ihre eigenen Gesetze, weshalb bei diesem Aufeinandertreffen alles möglich sein wird. „Zu Hause will man immer gewinnen, doch auf uns wartet mit Sicherheit eine schwierige Aufgabe“, ist sich Neudorf/Parndorf-Trainer Paul Hafner sicher. Was die Kaderkonstellation betrifft, sollte sich im Vergleich zum Zurndorf-Spiel wohl nichts ändern. NSC-Sektionsleiter Gernot Tick: „Wir werden uns definitiv steigern müssen und aus den Fehlern, die uns gegen Nickelsdorf unterlaufen sind, lernen.“ Conner Reeh und Nikolaus Reiterits werden Trainer Günther Wally wieder zur Verfügung stehen.