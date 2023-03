Neue Wege in Zurndorf für den ASV

Werbung

Bis dato war der Viertplatzierte der 1. Klasse Nord für ein sehr defensives und abwartendes Auftreten bekannt und das soll sich nun unter dem neuen Trainer ändern. „Wir wollen versuchen, selbst aktiv zu werden und mehr Fußball zu spielen“, stellte Geissler fest. Was die Vorbereitung betrifft, gibt es sowohl positive als auch negative Seiten. Auf der Contra-Seite stehen die vielen Ausfälle aufgrund von Skiurlauben beziehungsweise Krankheiten, doch das sei der Trainer bereits aus seinen vorherigen Stationen gewohnt. „Ich habe gelernt, in einer Vorbereitung Kompromisse einzugehen und zu verstehen, dass im Winter einfach viele gerne auf Urlaub fahren oder verkühlt sind, daher darf man die Ergebnisse auch nicht allzu ernst nehmen“, meinte der ASV-Betreuer.

Auf der Pro-Seite hingehen steht die Trainingsbeteiligung, denn bis auf zwei Male standen immer zumindest 16 Kicker auf dem Platz. „Die Stimmung in der Mannschaft ist wirklich top, auch unsere Neuzugänge haben sich super integriert und wurden von den Zurndorfern toll aufgenommen“, wie sich Markus Geissler freute. Wie bereits erwähnt, will man beim ASV Zurndorf einen neuen Weg gehen, was auch der Grund war, warum man sich Vereinsintern für einen Trainerwechsel entschieden hat. Nun seien die ersten Fortschritte in der Spielweise der Kicker zu erkennen.

Fortschritte sind zu sehen

„Von Match zu Match verstehen die Jungs immer mehr den neuen Stil, den wir spielen wollen und es macht ihnen auch Spaß, so aufzutreten“, erklärte der Trainer. Momentan funktioniere es jedoch noch nicht über die volle Dauer, da das Coaching untereinander noch besser werden müsse.

„Gerade, wenn man etwas völlig Neues in eine Mannschaft einbringen will, tut jeder Ausfall, egal, ob Stammspieler oder nicht, natürlich weh, weshalb mir eine gute Trainingsbeteiligung besonders wichtig ist“, wie Zurndorf-Coach Geissler betonte.