Neuer Coach in Apetlon: Elvir Ibrahimovic

Erst vor wenigen Wochen wurde bei den Seewinklern ein neuer Coach vorgestellt. Mutlu Ramazan sollte die Mannschaft wieder zu alter Stärke und auch Erfolg führen, doch dieser Plan ging nach hinten los. In den vier Partien, in denen der Ex-Trainer des SCA an der Linie stand, konnte man keinen Punkt holen, nur einen Treffer erzielen und man kassierte 18 Gegentore. Allerdings ist zu erwähnen, dass man in diesen Runden unter anderem gegen Neudorf, Sankt Andrä und Rust spielte. Vergangene Woche hat man sich dazu entschieden, getrennte Wege mit Ramazan zu gehen. „Wir haben uns von ihm getrennt, weil es einfach zu viele Ungereimtheiten gab“, wie der Obmann des SC Apetlon Josef Koppi erzählte.

„Diese Herausforderung hat mich gereizt“

Sofort machte sich der Vorstand des Vereins auf die Suche nach einem Nachfolger für Ramazan, dieser wurde schnell gefunden. Elvir Ibrahimovic, der bis vor kurzem noch Trainer in Göttlesbrunn war, soll die Nachfolge antreten und das Amt des Cheftrainers ab sofort bekleiden. „Wir haben nur Gutes über ihn gehört und sind uns schnell einig geworden“, freute sich Koppi. Auch dem Neo-Coach ist die Entscheidung nicht schwer gefallen: „Ich kenne Josef schon länger, da wir oft Vorbereitungsspiele ausgemacht haben und als er mich gefragt hat und mir die sportlichen Ziele des Vereins näher erläutert hat, habe ich mich dazu entschieden, dieses Angebot anzunehmen.“ Auf die Frage, warum er den SCA trotz der schwierigen Situation übernimmt, antwortete Elvir Ibrahimovic: „Dieses Team hat eine gute Mischung aus Routiniers und jungen Spielern und diese Aufgabe hat mich einfach gereizt, aber es gibt einige Sachen, die wir verbessern müssen und auch werden.“