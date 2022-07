Neun Abgänge! Exodus in Frauenkirchen

Werbung

Platz sieben mit 36 Punkten – es war eine ordentliche Saison in Frauenkirchen. Nicht mehr, nicht weniger. Nun ist wieder einmal eine Übertrittszeit im Laufen und fast schon traditionell tut sich da in der Basilika-Stadt so einiges. Gleich acht Spieler verlassen den Verein. Ü

ber den Verlust des Trios Kevin Bors, Armin Muminovic und Ramazan Durmaz, das gemeinsam über 600 Spiele für den Verein machte, nach St. Andrä berichteten die BVZ bereits. Ihnen gesellt sich ein weiteres Urgestein dazu: Auch Gerald Steiner tritt den Weg zu den „Zeiselbären“ an.

Auch er kann auf eine lange Karriere bei seinem Heimatverein zurückblicken. Es war im Jahr 1998, als er mit sieben Jahren in Frauenkirchen zum Spielen begann. Doch nicht nur die Urgesteine verlassen den Verein, auch ein Legionärstrio verabschiedet sich. Martin Smahovsky, Patrik Klacan und Jakub Lieskovsky suchen neue Herausforderungen. Bei Smahovsky und Klacan sind diese noch unbekannt, bei Jakub Lieskovsky heißt es aus der Gerüchteküche, dass er in Neudorf auftreten wird. Ebenfalls für einen Tapetenwechsel entschied sich Lukas Macho. Er versucht sein Glück beim frischgebackenen Burgenlandligisten Andau.

Der letzte Abgang betrifft die Defensive: Nico Hofbauer beendet nach nur einem Jahr sein Engagement, auch sein neuer Verein ist noch unbekannt. „Wir haben uns vorgenommen, unseren Kader entscheidend zu verdünnen, das ist uns auch gelungen“, so Trainer Ernst Horvath über die Abgangswelle.

Neuzugänge wird es dennoch einige geben, spruchreif ist hier allerdings nur die Rückkehr von Maxi Bauer aus Parndorf. Ein Fokus soll weiterhin auf die jungen Frauenkirchener gelegt werden, wie Jan Birschitzky, Marcel Ettl, Marcel Haszonits, Luca Gollowitzer, Eren Martinov und Co.

Sie sollen von den Routiniers Roland Weigl und Christian Weidinger weiterhin lernen: „Die Arbeit mit der Jugend war immer schon etwas, was mir als Trainer sehr gefällt und auch liegt. Gemeinsam mit den Erfahrenen kann da in den nächsten Jahren was Interessantes für Frauenkirchen entstehen. Es wird auch noch ein paar Legionäre geben, es soll ein guter Mix sein. Das Ziel ist ein gesicherter Mittelfeldplatz am besten zwischen fünf und acht“, so Horvath über die kurz- und langfristige Zukunft.