Neusiedl Juniors: Jüngste Startelf

Erst im Frühjahr stellten die Seestädter einen neuen Rekord auf, was den Altersschnitt betrifft. Damals beendete man die Siegesserie der Apetloner und das mit einer Startelf, die im Schnitt 20,7 Jahre jung war – ein wirklich toller Erfolg für die Nachwuchsarbeit von Neusiedl. Diese Errungenschaft wurde nun noch einmal überboten – und das erheblich. Aufgrund dessen, dass der Kader der RLO-Mannschaft aufgrund von einigen Ausfällen mit ein paar Stammspielern der Juniors aufgefüllt werden musste, trat das Team von Trainer Günther Wally in Rust fast schon mit einer Notelf an. Kein einziger Kicker aus dem Regionalliga-Kader und noch dazu mit Paul Strommer und Marko Pernicka gleich zwei 16-Jährige in der Startelf – und das gegen den amtierenden Herbstmeister.Mit 19,8 Jahren zum Sieg in der StorchenstadtDer SC Rust hatte bis zum Spiel gegen die NSC Juniors nur ein Unentschieden und keine einzige Niederlage auf dem Konto. An diesem Tag hätte wohl keiner mit so einem Ergebnis gerechnet. Nach 45 Minuten lagen die Storchenstädter bereits mit 2:0 in Führung und die Sache schien gegessen, doch die Youngsters kämpften weiter und wurden belohnt. Sie drehten die Partie und fügten dem Winterkönig die erste Saisonniederlage zu und das auch noch mit dem jüngsten Kader und auch Startelf der Vereinsgeschichte, wie der NSC vermelden ließ. Wally stellte an diesem Tag eine Startelf mit einem Schnitt von gerade einmal 19,8 Jahren.

NSC-Sektionsleiter Gernot Tick: „Damit haben wir den ehemaligen Rekord von 20,7 in Apetlon geradezu pulverisiert und durften noch dazu so einen tollen Triumph feiern, ich bin echt stolz auf diese Mannschaft.“