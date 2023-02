Neusiedl Juniors mit Kantersieg über Halbturn

Werbung

Wer einen Blick auf die Ergebnisse der Testspiele vergangenes Wochenende geworfen hat, dem sprang eine Partie wohl besonders ins Auge. Der Mannschaft von Marian Tomcak gelang ein toller Kantersieg über den Spitzenreiter der 2. Liga Nord. Mit 8:2 fegten die Neusiedl Juniors die Halbturner fast schon vom Platz, doch NSC-Sektionsleiter Gernot Tick versuchte die Kicker am Boden zu halten: „Man darf dieses Ergebnis nicht allzu ernst nehmen. Natürlich war es ein super Spiel, doch man muss bedenken, dass unsere gesamte Abwehr mit Regionalliga-Kaderspielern gespickt war und auch Raul Bucur im Sturm auflief.“ Der Grund, warum so viele RLO-Kaderspieler ausgeholfen haben, ist jener, dass der Coach des SC Neusiedl, Stefan Rapp, nur mehr zwei Wochen Zeit hat und in diesen 14 Tagen möchte er mit der absoluten Stammelf auflaufen, um für die Saison gut gewappnet zu sein. So sammelten einige Kaderspieler Matchpraxis bei den Juniors.

Neusiedl Juniors

im Plansoll

Ein weiterer Aspekt, der mit Sicherheit auch zu diesem hohen Ausgang beigetragen hat, war, dass Halbturns Spielmacher Erik Takac nicht mit dabei sein konnte. Nichtsdestotrotz ist die klasse Vorstellung der Juniors keinesfalls zu schmälern, da in der Pause auch ordentlich durchgewechselt wurde und die Qualität kaum abnahm.

„Es war ein hochwertiger Test und eine gute Partie, auf die man mit Sicherheit aufbauen kann, aber natürlich darf man es auch nicht überbewerten“, wie Tick feststellte.

Bislang blieb die 1b des SC Neusiedl verschont von Verletzungen und die Vorbereitung verläuft perfekt nach Plan.