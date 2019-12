Der SC Frauenkirchen bastelt weiter am Kader, um das große Ziel Klassenerhalt zu packen. Kurz nach Ende der Herbstsaison wurde bereits der Transfer von Lukas Duris (31) fixiert, jetzt kommt ein weiterer Routinier zum Tabellenvorletzten: Lukas Ondra, 28 Jahre alt und im Bezirk kein Unbekannter. 2016 spielte der slowakische Defensivmann eine Halbsaison beim ASV Deutsch Jahrndorf, ehe es ihn nach Hainburg, zurück in die Slowakei und gar nach Deutschland verschlug.

„Jetzt haben wir einige gute Optionen in der Defensive“, darf Coach Dieter Firmkranz durchatmen. 33 Gegentore kassierte der SC im Herbst, ein Mitgrund dafür war die wackelige Defensivarbeit, die nun an Stabilität gewinnen sollte. Fehlte nur noch eine neue Zutat in der Offensive, nachdem Richard Ciernik nicht mehr für die Frauenkirchner auflaufen wird. „Da sind wir noch auf der Suche. Wenn, dann werden wir da erst im Jänner einen Kaderzuwachs bekommen.“

Ansonsten ist man beim SC Frauenkirchen zuversichtlich, den Klassenerhalt schaffen zu können. „Mit ein paar Siegen ist man da schnell aus dem Tabellenkeller draußen“, hofft Firmkranz auf einen raschen Aufwärtstrend seiner Mannschaft. „Die Mentalität stimmt, der Einsatz passt. Jetzt müssen wir übern Winter nur unsere Hausaufgaben machen.“ Am 7. Jänner beginnt der SC mit dem Vorbereitungstraining, am 31. Jänner steht ein dreitägiges Trainingslager in Györ am Programm.