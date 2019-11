Der UFC Podersdorf hat seinen neuen Trainer gefunden: Harald Nakovitz. „Er soll die Mannschaft weiterentwickeln und im oberen Tabellendrittel festsetzen“, lautete die Vorgabe des UFC, die Schriftführer Franz Steiner im Gespräch mit der BVZ veröffentlichte. Mit der Arbeit von Vorgänger Peter Brunner sei man zufrieden gewesen, „zum Schluss war aber etwas die Luft draußen. Wir wollten ein neues Feeling reinbringen.“

Beim jetzigen 2:0-Sieg der Podersdorfer über St. Georgen war Nakovitz bereits vor Ort. Auch bei der 3:5-Niederlage in Gols hatte der Neo-Trainer schon ein Auge auf die Podersdorfer geworfen. Aber nicht nur deswegen kennt Nakovitz die Spieler sehr genau. Immerhin war er schon einmal Coach in Podersdorf, was am Ende die Entscheidung des Vorstands leichter machte. „Wir stehen zu 100 Prozent hinter unserem neuen Trainer “, so Steiner.

Am Donnerstag wird Nakovitz dann das Abschlusstraining des UFC leiten. Die endgültige Einigung mit dem Neo-Trainer erfolgte am Montag.

Ob im Winter neue Spieler ins Seedorf geholt werden? „Nach aktuellem Stand der Dinge werden wir mit der jetzigen Mannschaft ins Frühjahr gehen. Natürlich kann sich kurzfristig etwas ergeben, geplant ist aber nicht“, sprach Steiner Klartext. Sehr wohl soll aber im Sommer ein Umbau vollzogen werden. „Auch weil einige aufhören werden. Bis dahin wollen wir, dass sich die Mannschaft weiter in der Liga festigt und wir auf einen guten Stamm aufbauen können.“