Podersdorf gegen Wallern: Duell nach 22 Jahren Pause

Zwei Ortschaften, die gar nicht weit auseinanderliegen, doch ein Spiel zwischen diesen beiden Teams gibt es seit Ewigkeiten nur in der Vorbereitung. Um genau zu sein trafen der UFC Podersdorf und der USC Wallern zuletzt am 19. August 2001 aufeinander. Wallern konnte dieses Match mit 3:2 für sich entscheiden. Ein weiterer interessanter Fakt ist, dass beide zu diesem Zeitpunkt in der 2. Klasse Nord aufzufinden waren. In den darauffolgenden Jahren hatte Wallern einen regelrechten Erfolgslauf und konnte sich bis in die Burgenlandliga hochspielen. All das schafften sie unter Trainer Gerhard Wodicka. Podersdorf hingegen spielte seit 2001 allerdings so gut wie nur in der 2. Klasse Nord. Der USC kickte seitdem nur in der Burgenlandliga oder 2. Liga Nord und musste erst vergangene Saison den Abstieg in die 1. Klasse Nord antreten.

Alles ist angerichtet für ein Fußballfest

Heute Samstag, um 15.30 Uhr ist es endlich soweit. Der UFC Podersdorf empfängt zu Hause den USC Wallern und der Vorstand hat dafür gesorgt, dass es zu einem richtigen Fußballfest werden könnte. Nach dem Match wird die Band „Vuisaitig“ für die musikalische Begleitung in der dritten Halbzeit sorgen. Podersdorf-Trainer Franz Ziniel: „Ich freue mich sehr auf dieses Derby und der gesamte Verein hofft natürlich auf ein zahlreiches Kommen.“ Wir dürfen gespannt sein, wer dieses Spiel für sich entscheiden wird. Podersdorf geht als vermeintlicher Favorit in diese Begegnung, auch wenn man aus den letzten drei Partien nur einen Punkt holen konnte. Wallern verfolgt außerdem eine andere Philosophie als der UFC und wird wohl mit neun Eigenbauspielern an den Start gehen und nur zwei Legionäre im Aufgebot haben.