Podersdorf rüstet den Kader auf

Die Hinrunde verlief für das Team von Franz Ziniel anders als erwartet beziehungsweise erhofft. Erst am Ende der Herbstsaison kamen die Podersdorfer in Fahrt und fingen plötzlich an, wichtige Punkte zu sammeln. Ein entscheidender Faktor dafür war, dass so gut wie alle Kampfmannschaftsspieler wieder mit an Bord waren und Ziniel somit mehr Auswahlmöglichkeit und vor allem mehr Qualität im Kader hatte. Nun will man sich im Winter ordentlich verstärken, um in der Rückrunde dort weiterzumachen, wo man vor kurzem erst aufgehört hat.

Kolarik soll offensiv eingesetzt werden

Mit Martin Kominak konnte der UFC Podersdorf bereits früh den ersten Neuzugang verkünden. Kominak wurde in der Akademie von Bratislava ausgebildet und soll den Verein auf der linken Außenverteidigerposition verstärken. Der Slowake wurde bereits im Sommer bei einigen Testspielen beobachtet, doch zu einem Transfer ist es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen. Nun aber soll Allrounder Elias Kolarik eher in der Offensive eingesetzt werden und nicht jedes Spiel auf einer anderen Position starten. Des Weiteren vermeldete Podersdorf zwei Abgänge, nämlich Sebastian Vozarik und Filip Krchnak, die sich laut Angaben des Trainers nicht als die erwarteten Verstärkungen erwiesen. „Natürlich hoffen wir auch auf die Rückkehr von Lukas Lackner und Jonas Kolarik, denn somit wäre der Kader nochmal breiter aufgestellt, was im Herbst nicht der Fall war“, erzählte Ziniel.