Podersdorf: „Wir wollen die Liga halten!“

Die Seewinkler sind in dieser Wintervorbereitung keineswegs vom Glück verfolgt – im Gegenteil. Woche für Woche kommen neue Ausfälle hinzu und der Kader wird, statt endlich wieder breiter, nur immer dünner. Eine Chance für die Youngsters des UFC Podersdorf. „Die Jungs sammeln derzeit wichtige Spielminuten in einer Kampfmannschaft“, stellte Ziniel fest. Vergangenes Wochenende wartete der FC Winden mit Neo-Coach Christian „Jumbo“ Bauer, eine Mannschaft mit viel Qualität und hohen Ambitionen. In den ersten 25 Minuten konnte die Truppe aus der 1. Klasse Nord dem Favoriten gut Paroli bieten und lag mit nur 1:0 zurück, doch dann ging es schnell. „Wir hätten unsere Ausrüstung von Schienbeinschoner auf Sturzhelme wechseln sollen, denn zweikampflos schlug es nur so um uns ein und plötzlich stand es nach der ersten Halbzeit 6:0 für Winden“, wie „Zif“ bedauerte. Nichtsdestotrotz scheint er in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben, denn im zweiten Durchgang hielt sein Team die Null und kam nicht noch ein weiteres Mal unter die Räder.

Vielen fehlt der Rhythmus

Franz Ziniel ist bekannt für seine Genauigkeit und sein Engagement, auch und vor allem in der Trainingsvorbereitung. Es gab einen genauen Aufbauplan, den der routinierte Coach mit seiner Mannschaft bis zum Meisterschaftsstart abarbeiten wollte, allerdings machten die vielen Verletzungen einen Strich durch die Rechnung. „Eigentlich wären wir schon bei der Spritzigkeit angelangt, doch da immer wieder einige meiner Spieler fehlen, fehlt ihnen auch der Rhythmus, was mir große Sorgen bereitet, denn du kannst auch kein Haus bauen und dabei mit dem Dach beginnen“, erklärte der UFC-Betreuer. Der Trainingsrückstand vieler Kicker bereite ihm um einiges mehr Kopfzerbrechen als die Vorbereitungsergebnisse. Ziniel: „Ich hoffe, dass wir uns bis zum Meisterschaftsstart wieder rüsten können, denn wir haben ein klares Ziel – wir wollen die Liga halten!“