Schon vor Weihnachten hätte der SC Frauenkirchen sein Transferprogramm abschließen wollen. Der gewünschte Stürmer stand schon ante portas und sollte nur noch bei der Anlagenbesichtigung den Vertrag unterzeichnen. Doch dann fiel man beim SC aus allen Wolken: Der Legionär wollte lieber viel weniger zum Training kommen als geplant. „Er wollte eigentlich nur zum Abkassieren da sein“, brachte es Coach Dieter Firmkranz auf den Punkt.

Die Frauenkirchner ließen den Stürmer ziehen und starteten die Suche erneut. Eine glückliche Fügung richtet schließlich das Visier auf Kittsee-Bomber Pavol Bures. Neuzugang Lukas Duris machte die Frauenkirchner auf seinen Landsmann aufmerksam. Schnell wurde der Kontakt hergestellt. Und jetzt ist der Ex-Kittsee, Tadten- und Mannersdorf-Angreifer beim Tabellenvorletzten gelandet. Die Routine des 34-jährigen ist wohl in der Liga schwer zu schlagen und im Kampf um den Klassenerhalt möglicherweise entscheidend. Zwei Punkte fehlen den Frauenkirchnern auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Auf die Frage, was Bures für Coach Firmkranz in Frauenkirchen können muss, antwortete der Trainerfuchs mit einem Lächeln: „Er braucht nur wissen, wo das gegnerische Tor steht.“

Übrigens: Beim 2:1-Testspielsieg gegen den SK Pama verpflichteten die Frauenkirchner einen Testspieler. Es handelt sich dabei um Ex-Neusiedler Richard Banfalvi.