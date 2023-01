Rainprecht neu in Frauenkirchen

Werbung

Wie es bei Frauenkirchen denn nun weitergehen würde, nachdem zahlreiche Gerüchte herumkursierten, interessierte natürlich viele. Der erste Schritt wurde nun getan. Ein Nachfolger für Ex-Trainer Ernst Horvath wurde gefunden und noch dazu ist das kein Unbekannter. Bernhard Rainprecht, der bis vor der Winterpause noch beim ASV Zurndorf unter Vertrag stand, wird den Posten als neuer Chefcoach bekleiden.

„Nachdem Ernst zurückgelegt hatte, brauchten wir natürlich einen neuen Trainer. Wir hatten zwei, drei vielversprechende Kandidaten im Auge. Am Ende fiel unsere Entscheidung auf Berni Rainprecht. Nachdem wir ihn fragten, ob er sich das vorstellen könnte, hat er sich das genau überlegt und uns daraufhin zugesagt, was uns sehr freut. Bei ihm weiß man, was man hat. Er ist ein sehr erfahrener Trainer und ihm gefällt unsere Mischung aus unseren jungen Eigengewächsen und den Legionären. Außerdem kennt er unsere Mannschaft bereits gut, somit hat das super gepasst“, wie Frauenkirchen-Obmann Werner Kandl erzählte.

Der Grund, warum sich Rainprecht dazu entschlossen hat, diesen Job anzunehmen ist folgender: „Ich habe mit Ronald Weigl in Breitenbrunn und Gattendorf bereits zweimal super zusammengearbeitet und außerdem sehe ich viel Qualität in der Mannschaft und glaube, dass wir durchaus die Möglichkeiten dazu haben, ausreichend zu punkten.“

Neuzugänge sind

nicht geplant

Zum momentanen Zeitpunkt gibt es nur ein großes Fragezeichen, nämlich Goalgetter Lukas Kissak, der im Sommer aus Apetlon kam. Der Stürmer zieht bereits seit über zwei Jahren Verletzungen mit sich, unter anderem einen Knorpelschaden, der nun untersucht werden muss. „Es bleibt abzuwarten, was beim MRT-Befund rauskommt. Dann wissen wir, was er hat und ob er operiert werden muss. Eines steht fest: Sollte er gehen müssen, werden wir natürlich auch einen Ersatz für ihn suchen müssen“, meint Kandl. Nach den Abgängen von Tomas Szöllös und Lukas Balaz gesellte sich auch Christoph Palensky mit auf die Liste. Der Offensivspieler wird ab sofort für den SC Gattendorf auflaufen. „Er will sein Glück in der 2. Liga Nord versuchen und da werden wir ihm natürlich keine Steine in den Weg legen“, betont der Vereinsboss. Was die Ziele von Frauenkirchen (als Dritter mit Tuchfühlung zur Spitze im Rennen) anbelangt, hat sich Werner Kandl ebenfalls festgelegt: „Es gibt kein ausgesprochenes Ziel, denn die anderen haben sich einfach zu sehr verstärkt. Unser Augenmerk liegt auf der Spielpraxis der jungen Kicker, der Aufstieg wäre ein schönes Hoppala, aber der Ball ist rund und das Tor eckig und deshalb werden wir sehen, was passiert.“