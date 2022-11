Rainprecht passt nicht mehr nach Zurndorf

Werbung

Im Sommer wurden bekanntlich ein neuer Obmann und auch Funktionäre gewählt, die mit dem ASV Zurndorf einen neuen Weg einschlagen wollen. Die Leistung von Rainprecht sei keineswegs der Grund für diese Entscheidung gewesen. „Bernhard hat eine super Arbeit gemacht, aber die Richtung des Vorstandes ist eine andere. Wir

wollen mit jungen und eigenen Spielern aus der Gemeinde beziehungsweise aus den in der Nähe liegenden Ortschaften auftreten und die Zahl der Legionäre um einiges senken. Unser Ziel ist es, mit nur zwei Ausländern aufzutreten“, wie Obmann-Stellvertreter Herbert Meixner erklärte. Der neue Trainer ist bereits gefunden. Markus Geissler, der selbst aus Zurndorf stammt, soll die Truppe übernehmen. Der Neo-Coach war bis dato in Niederösterreich tätig, ist also im Burgenland ein noch eher unbeschriebenes Blatt.

„Wir freuen uns, ihn mit an Bord zu haben, denn er will mit uns den Fünf-Jahres-Plan mitgehen und ich glaube, dass jetzt, wo wir auf dem vierten Platz stehen, der richtige Zeitpunkt ist, den Umbruch schön langsam zu wagen und zu starten“, meinte Meixner.