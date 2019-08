Die Neudorfer erlitten einen Rückschlag im Rennen um den Titel. So schnell kann es gehen, sch on bekommt der Titelanspruch des ASV leichte Risse. Nicht weil gegen Oggau (1:1) Punkte auf der Strecke geblieben sind. Nein: Torjäger Tomas Szöllös hat sich verletzt. Das genaue Ausmaß ist noch nicht bekannt. „Ich befürchte aber, dass es ein Muskelfaserriss ist. Es hat nicht gut ausgehen“, geht Coach Josef Werdenich vom Schlimmsten aus.

Szöllös ist natürlich nicht irgendwer, seine Tore braucht der ASV wie einen Bissen Brot. In der vergangenen Saison war er mit 15 Volltreffern bester Schütze in der Werdenich-Elf. „Der Ausfall tut uns sehr weh. Zum Glück sind wir aber breiter aufgestellt als in der Vorsaison.“ Im Sommer holte man sich Jungblut aus Parndorf, einer davon hat jetzt die große Chance, sich an vorderster Front zu beweisen: Gazican Gencer.

Schneeweiß Ab in den Sturm. Gazican Gencer soll für Neudorf die nötigen Tore machen.

Der 19-Jährige machte in der Parndorfer 1B auf sich aufmerksam, transferierte nach Neudorf und wird jetzt an Stelle von Szöllös stürmen. Damit spielt Gencer in seiner erlernten Position, geplant war eigentlich, dass er in Neudorf als Flügelstürmer auflaufen soll. „Wir haben gleich gegen Oggau Gencer nach vorne berufen. Natürlich kann das nicht gleich funktionieren, das muss sich auch erst einspielen“, hat Werdenich die nötige Geduld für seine umstrukturierte Offensivreihe.

Die erste Bewährungsprobe für Gencer und Co. gibt‘s am Freitag in Nickelsdorf. Werdenich über den Gegner: „Sehr stark. Vor allem in der Offensive eine Wucht.“