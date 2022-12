SC Apetlon: Glühwein für den guten Zweck

Werbung

Bereits am Mittwochabend wurde mit dem Aufbau und Kochen des Kinderpunsches begonnen. Von Kapitän Horst Scheiblhofer bis zu den jungen Kickern, die erst seit kurzem im erweiterten Kader der Kampfmannschaft mit dabei sind, waren alle vor Ort und halfen fleißig mit.

Vergangenen Donnerstag wurde dann in den frühen Morgenstunden mit dem Finalisieren gestartet. Die Dauerbrenner rund um Punsch und Glühwein wurden gemeinsam zubereitet, die beiden Stände geschmückt und die Feuerschalen aufgestellt. Doch auch gegen den Hunger wurde vorgesorgt.

Von Leberkäse, bis hin zu Pizzaschnecken, kleinen Pizzastangerl und Salzstangerl war alles zum Verzehr bereit. Um 14 Uhr wurde der Punschstand am Parkplatz des SC Apetlon eröffnet. Von Beginn an kamen viele Besucher und es wurden mehr und mehr, je später es wurde – die Veranstaltung war ein voller Erfolg und es wurde fast bis Mitternacht getrunken, gegessen und gelacht. Am Ende konnten die Kickern des SCA einen Gewinn von 2.000 Euro verbuchen, der nun an die Allgemeine Sonderschule Frauenkirchen gespendet wird.

„Wirklich grandios. Dafür können wir uns nur bedanken“, freute sich Leiter Fritz Tschida.