Schwieriger Start für das Top-Duo

Werbung

BREITENBRUNN – NICKELSDORF; SAMSTAG, 15.30 UHR. Der Herbstmeister empfängt zu Beginn der Frühjahrssaison den ASV Nickelsdorf, eine alles andere als einfache Aufgabe. Mit der Vorbereitung waren die Breitenbrunner nicht zufrieden. „Ich konnte leider nur einmal aus sieben Partien mit der vollen Besetzung auflaufen, aber meines Erachtens kann man diese Ergebnisse sowieso nicht als Gradmesser nehmen“, meinte SCB-Coach Marco Cadek. Für den Auftakt hingegen ist man guter Dinge: „Natürlich wollen wir einen erfolgreichen Start haben, die Jungs sind motiviert und freuen sich, dass es endlich losgeht.“ Die Nickelsdorfer konnten hingegen in der Vorbereitung das ein oder andere Mal aufzeigen, doch der Respekt vor dem SC Breitenbrunn ist groß. „Es gibt mit Sicherheit einfachere Aufgaben, aber jedes Spiel fängt bei null an und wenn wir unsere Leistung abrufen, haben wir mit Sicherheit eine Chance etwas mitzunehmen“, wie Sektionsleiter Michael Liedl betonte. Beim Herbstmeister werden Lukas Raithofer aufgrund von Corona und Neuzugang Maximilian Moro wegen einer Sperre nicht mit dabei sein können. In Nickelsdorf sind zwei Spieler für Samstag noch fraglich.

GOLS – RUST; SAMSTAG, 15.30 UHR. Es ist kein Geheimnis, dass die Golser in der Vorbereitung ordentlich für Aufsehen gesorgt haben und daher auch genug Selbstvertrauen für die Meisterschaft tanken konnten. Dem Match gegen Rust sieht Gols-Trainer Andreas Preisinger positiv entgegen: „Wir möchten klarerweise einen Heimsieg einfahren, doch Rust hat eine starke Mannschaft, wobei der Fokus auf uns liegen muss.“ Der SC Rust hatte bekanntlich den ganzen Winter hindurch mit Ausfällen zu kämpfen, so auch im letzten Test gegen Steinbrunn, wo man mit fast ausschließlich Eigengewächsen ein 1:1-Unentschieden rausholen konnte. „Mit Gols haben wir eine knifflige Aufgabe vor der Brust. Wir hoffen, dass drei bis vier unserer Invaliden wieder zurückkehren, aber ich bin guter Dinge, dass wir eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen werden“, stellte Obmann Thomas Balogh klar. Bei Gols wird sich diese Woche noch zeigen, ob jemand fehlen wird, die Ruster müssen mit Sicherheit auf ihren Einser Goalie Michael Ackermann verzichten.

PODERSDORF – NSC JUNIORS; SAMSTAG, 15.30 UHR. Die Rollen sind klar verteilt. Die NSC Juniors gehen als Favoriten in diese Begegnung, nicht zuletzt aufgrund der extrem starken Vorbereitungsphase der Seestädter. „Jeder Verein strebt einen guten Start an, so auch wir. Die Neusiedler sind in guter Form, doch wir werden uns mit Kräften wehren und hoffen auf einen Punktezuwachs“, erklärte Podersdorf-Trainer Franz Ziniel. „Wir werden den Gegner sicher nicht unterschätzen, sondern fokussiert und konzentriert ans Werk gehen und so versuchen, drei Punkte mit nach Hause zu nehmen“, wie NSC-Sektionsleiter Gernot Tick klarstellte. Beide Teams sollten am Samstag aus dem Vollen schöpfen können.

NEUDORF/PARNDORF JUNIORS – JOIS; SAMSTAG, 16.30 UHR. Die Neudorfer gehören für viele zu den Geheimfavoriten in Sachen Aufstieg, überhaupt nach der tollen Vorbereitung. Neudorf-Coach Dieter Firmkranz: „Für mich ist Jois noch eine komplette „Black Box“. Alles, was im Herbst passiert ist, zählt für mich nicht und ich erwarte mir ein ganz anderes Spiel als noch in der Rückrunde.“ Bei den Favoriten werden Markus Leidenfrost (Meniskus-Operation) und Niklas Puszar (Kreuzbandriss) nicht mit dabei sein, gesperrt ist bei ihnen niemand. „Auf uns wartet ein schwieriges Auftaktspiel. Neudorf/Parndorf is eine spielstarke Mannschaft, aber wir werden versuchen, gewappnet zu sein“, wie Obmann-Stellvertreter Christian Scherry feststellte. Das Tabellenschlusslicht wird für die kommenden acht Wochen auf den reaktivierten Philip Gombas verzichten müssen.

APETLON – HORNSTEIN; SONNTAG 15.30 UHR. Keine der beiden Mannschaften konnte in der Wintervorbereitung groß aufzeigen, daher sind beide Teams eher als Wundertüten für die Rückrunde einzuordnen. SCA-Betreuer Christian Pinter: „Hornstein ist kein einfacher Gegner zum Auftakt, nichtsdestotrotz wollen wir gut reinstarten und planen daher einen Sieg ein.“ Die Gäste haben ähnliche Vorstellungen. „Wir wollen keinesfalls verlieren, denn die erste Partie ist immer wichtig, denn keiner weiß, wo er steht“, so ASV-Trainer Sebastian Reinprecht. Sowohl Apetlon als auch Hornstein werden aller Voraussicht nach mit der vollen Besetzung auflaufen.

FRAUENKIRCHEN – OGGAU; SONNTAG, 15.30 UHR. Aufgrund der Tabellensituation ist wohl der SC Frauenkirchen als Favorit für dieses Match zu nennen, wobei die Vorbereitung beider Teams wirklich solide war. „Oggau hatte einen kleinen Umbruch und ist daher schwer einzuschätzen. Wir spielen natürlich auf Sieg, wobei wir keinesfalls zwingend gewinnen müssen, denn die Spielzeit unserer Youngsters steht in der Rückrunde für uns im Vordergrund“, meinte Frauenkirchen-Obmann Werner Kandl. Wolfgang Mayer, der Trainer des UFC Oggau, hat klare Vorstellungen für dieses Aufeinandertreffen: „Wir werden versuchen, unsere Stärken auf den Platz zu bringen und über unser Limit zu gehen. Nach 90 Minuten wird dann abgerechnet.“ Für das Match am Sonntag ist Kevin Kurcsis, der einen Haarriss im Schienbein erlitt, noch ein Fragezeichen für Frauenkirchen. Bei Oggau ist die Liste etwas länger: Kevin Salmer, Dominik Wimmer, Mathias Thaller, Max Pichlhöfer fehlen verletzungsbedingt und Christoph Ruffini ist noch rotgesperrt.

EISENSTADT – ZURNDORF, SONNTAG, 16.30 UHR. Die Vorbereitungsergebnisse der Hauptstädter ließen eher zu wünschen übrig, doch man ist in Sachen Klassenerhalt immer noch guter Dinge. „Die Liga zu halten, ist das große Ziel und da wäre ein Sieg gleich zu Beginn natürlich essenziell“, wie SCE-Pressesprecher Christoph Brenner klarstellte. Der ASV Zurndorf musste aufgrund einiger Verletzungen bzw. Krankheiten das ein oder andere Match absagen, also sind auch sie schwer einzuschätzen. „Wir denken positiv und fahren überall hin, um zu gewinnen, es wird aber keineswegs einfach werden“, ist sich Markus Geissler, Coach des ASV Zurndorf, sicher. Verletzte oder Sperren sollte es zum Meisterschaftsauftakt bei keinem der beiden Vereine geben.