Die Neudorfer hatten in der Übertrittszeit eine klare Strategie: Ruhe bewahren. Und jetzt sieht man auch warum, denn die Mannschaft ist wohl konstant genug und bedurfte keiner Adaptierungen. In drei Testspielen trat der ASV an, zweimal gab es einen 2:1-Sieg (Hainburg und Sommerein), einmal ein 2:2 (Winden). Der Verein steht dem möglichen Aufstieg positiv gegenüber.

Jetzt steht dem Erfolgslauf also nichts mehr im Wege? Coach Josef Werdenich bremst die Euphorie. „Die Einstellung der Spieler im Training und in den Partien könnte noch besser sein“, sieht er mächtig Luft nach oben. „Ich weiß, was die Burschen können. Und das ist einfach mehr, als sie gerade zeigen.“ Von daher erhofft er sich noch eine Steigerung seiner Mannen.

Was die Darbietungen bei den Testspielen betrifft, ist der Trainer vorsichtig positiv. „Gegen Winden haben wir eine Halbzeit gut gespielt. Gegen Hainburg war die Leistung in Ordnung, aber wir hätten auch verlieren können. Die Sommerein-Partie ist schwer einzuschätzen. Die Platzverhältnisse waren nicht die besten.“ Zu schaffen machen den Neudorfern zwei Verletzungen: Markus Leidenfrost (Schambein-Entzündung) und Maurice Enz (Muskelfaser-Einriss im Oberschenkel).