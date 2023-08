St. Andrä auf der Überholspur

Es ist kein Geheimnis, dass das Team von Trainer Heinz Fleischhacker über eine enorme Breite verfügt. Auch, was die Qualität der einzelnen Spieler betrifft, hat der FC Veganis Sankt Andrä mit Sicherheit das Zeug dazu, ein Wörtchen um den Aufstieg mitzureden. Im BFV-Cup konnte man gegen den 2. Liga-Klub Gattendorf klar und deutlich mit 3:0 triumphieren. „Ich bin mit der Trainingsbeteiligung und auch mit dem Engagement, das meine Jungs an den Tag legen, wirklich mehr als zufrieden“, freute sich Fleischhacker. Dass Cup-Duell mit Parndorf, welches am Dienstag stattfinden hätte sollen, wurde zwar verschoben. Aber schon am Samstag nächste Woche geht es gegen Absteiger Mönchhof in der neuen Saison los. Um die Mannschaft noch mehr zusammenzuschweißen, veranstaltet der Verein an diesem Wochenende ein Team-Building im Kletterpark vom Weingut Scheiblhofer in Andau, gefolgt von einer Weinverkostung im Weingut Hannes Reeh.