St. Andrä: Geheimfavorit auf den Aufstieg

Die Blau-Gelben haben in der vergangenen Saison alles in der 2. Klasse Nord auseinandergenommen und über die gesamte Spielzeit hinweg nur einmal verloren. Es bleibt abzuwarten, wie man sich nun in der 1. Klasse Nord präsentiert – einer Liga, die der 2. Liga Nord mittlerweile um nicht mehr viel hinterherhinkt. Einen Abgang haben die Sankt Andräer zu vermelden. Attila Kis ist wieder zurück nach Ungarn gewechselt. Meist agierte der Mittelfeldakteur als zwölfter Mann. Was die Neuzugänge betrifft, wurde man ordentlich kreativ und die „Zeiselbären“ konnten einige interessante Namen zu sich lotsen. Zum einen kommt Lukas Macho vom UFC Pama. Zuvor kickte der Mittelfeldallrounder auch für den FC Andau und den SC Frauenkirchen.

Zeiselbären holten sich Manuel Schopf

Des Weiteren verpflichtete der Aufsteiger Manuel Schopf, der bis vor kurzem noch das Trikot des UFC Pamhagen trug. Um Einser-Goalie Dusan Maluniak vor einen Konkurrenzkampf zu stellen, kommt Alessio Orlando vom ASV Siegendorf in die 1. Klasse. „Ich habe wirklich die Qual der Wahl“, betonte Coach Heinz Fleischhacker. Zwei Stammkräfte werden wohl immer auf der Bank Platz nehmen müssen. Noch dazu kommt Maximilian Pfeffer nach seinem abgeleisteten Zivildienst wieder zurück und ist mit Sicherheit eine Option für die erste Mannschaft. Auf die Frage nach dem Ziel für die kommende Saison, antwortete der Coach: „Wir wollen uns etablieren und den Schwung aus dem vorigen Jahr mitnehmen, wobei uns bewusst ist, dass diese Liga nun ein anderes Kaliber ist.“ Platzierungswunsch? „Unter die ersten fünf zu kommen, wäre super.“