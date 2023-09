St. Andrä ist zuhause eine Macht

Am Wochenende befindet sich diese unglaubliche Heimserie etwas in Gefahr, denn man trifft auf die SpG Neudorf/Parndorf Juniors. Es ist bereits sehr lange her, dass der FC Sankt Andrä zu Hause eine Niederlage hinnehmen musste. Damals spielte man noch in der 2. Klasse Nord und die Mannschaft, der es als Letztes gelungen ist, in Sankt Andrä zu gewinnen, sind die Juniors des NSC. Wir schreiben den 21. Mai 2022, als der SC Neusiedl 1b das Aufeinandertreffen mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Seit diesem Tag blieb man zu Hause vor eigenem Publikum ungeschlagen und diese Serie soll auch weiterhin bestehen bleiben. Acht Spieler, die bereits damals in der Startelf von Heinz Fleischhacker standen, sind nach wie vor Leistungsträger des Vereins. Ein Beispiel dafür ist Lukas Mihalik, der am Wochenende in Apetlon gleich drei Treffer erzielen konnte und sein Team somit zum Sieg schoss. Auch Bence Györvari, der in der 2. Klasse wohl einer der Besten der Liga war, spielt in der 1. Klasse Nord nun ebenfalls groß auf. Den Sankt Andräern ist der Durchmarsch in die 2. Liga Nord definitiv zuzutrauen, vor allem aufgrund der enormen Qualität und auch Breite des Kaders von Trainer Fleischhacker.