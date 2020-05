Blut spenden rettet Leben – den Slogan der Blutspendeaktion vom Roten Kreuz nahmen sich einige Mitglieder des SV Gols-Vorstands zu Herzen.

Da man sich lange nicht getroffen hat, verlegte man das längst überfällige Treffen auf ein gemeinsames Blutspenden, wie Obmann Günther Gmall erzählt: „Wir haben eine Gruppe, in der sind wir schon öfters gemeinsam bei Blutspendeaktionen gewesen. Dieses Mal war es ein bisschen spontan, aber sofort kamen wieder Zusagen, dort teilzunehmen. So konnten wir ideal Spaß und guten Zweck verbinden.“

Sportlich musste der SV Gols vergangene Saison wenig Blut lassen. Zum Zeitpunkt der Corona-bedingten Saisonannullierung war man bis auf vier Punkte auf einem Aufstiegsplatz dran und hatte einen sicheren Polster auf die Aufstiegsplätze.

Planung nach der Info-Veranstaltung

Damit man auch in Zukunft keine Abstiegssorgen hegt, soll möglichst bald die Planung für die kommende Saison abgeschlossen sein: „Wir warten vorerst noch die für 2. Juni geplante Informationsveranstaltung des Burgenländischen Fußballverbands ab. Danach werden wir uns gleich zusammensetzen und weiterplanen. Es ist gut, dass wir lediglich zwei Legionäre in der Stammmannschaft haben, da haben wir es sicher leichter als andere Vereine“, so Günther Gmall.

Auch ein Trainingsstart soll im Juni erfolgen, wie der SV-Gols-Obmann wissen lässt: „Auch hier warten wir vorerst noch die Info-Veranstaltung ab, wir wollen aber im Juni noch zu trainieren beginnen. Vor allem für den Nachwuchs, der bei uns zum Glück zahlreich ist, wäre es wirklich sehr wichtig, wenn er wieder auf den Fußballplatz zum Training darf.“

und weiterplanen. Es ist gut, dass wir lediglich zwei Legionäre in der Stammmannschaft haben, da haben wir es sicher leichter als andere Vereine“, so Günther Gmall.

Auch ein Trainingsstart soll im Juni erfolgen, wie der SV-Gols-Obmann wissen lässt: „Auch hier warten wir vorerst noch die Info-Veranstaltung ab, wir wollen aber im Juni noch zu trainieren beginnen. Vor allem für den Nachwuchs, der bei uns zum Glück zahlreich ist, wäre es wirklich sehr wichtig, wenn er wieder auf den Fußballplatz zum Training darf.“