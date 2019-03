So schnell kann es gehen: Gleich in der ersten Rückrunde musste der UFC Tadten die Tabellenführung aus der Hand geben. Im Spitzenduell mit dem FC Mönchhof verlor man mit 0:1. Und plötzlich mutierte man vom Gejagten zum Jäger. „Mönchhof ist der Sieger der Runde“, zeigte sich Tadtens Coach Rene Hoffmann sportlich. „Die Niederlage geht in Ordnung. Für uns ist das nichts Dramatisches. Die Liga ist nun einmal spannend. Jeder kann jeden schlagen, das zeigt sich immer wieder.“

Dass bei den Tadtenern gleich mehrere Kräfte wie Mario Sack (Mittelfußknochenbruch), Alexander Haas und Fabian Perlinger (beide angeschlagen) sowie Sebastian Pichler (beruflich verhindert) ausgefallen sind, wollte Hoffmann nicht als Ausrede gelten lassen. „Es stimmt, in dieser Hinsicht schaut es nicht rosig aus. Und gegen Mönchhof hat sich auch noch Michal Takac eine Bänderverletzung zugezogen. Aber das ist egal, wir müssen nach vorne schauen.“ Und da kommt mit Breitenbrunn der nächste Heuler auf den Titelanwärter zu (Samstag, 16 Uhr in Breitenbrunn).

Im „Hinspiel“ konnte die Hoffmann-Truppe einen 5:0-Triumph landen. Strafraumkobra Fabian Slancik avancierte dabei mit einem Triplepack zum Vater des Sieges. Seine Form könnte auch dieses Mal den Ausschlag geben. Im Match gegen Mönchhof ließ er phasenweise seine Klasse aufblitzen, war aber letztendlich gegen die starke Abwehr machtlos.