Thüringer ist der neue Coach

Lange blieb die Frage nach einem Nachfolger für Andreas Preisinger offen. Die vergangene Saison wurde interimsmäßig von Co-Trainer Andreas Frank beendet, der einen mehr als nur guten Job machte und die Youngsters zum Aufstieg coachte. Allerdings war für ihn von Beginn an klar, dass er danach nicht Trainer der Kampfmannschaft bleiben will. „Es war eine Weltklasse-Erfahrung, da ich aufgrund dieser tollen Truppe sehr viel lernen konnte, aber für mich es ist nun wieder an der Zeit, in die zweite Reihe zu rücken“, wie Frank erzählte. Ziel war es, einen Trainer zu finden, der gut mit den vielen jungen Talenten, die es in Gols zu Genüge gibt, umgehen kann und auch charakterlich perfekt passt. Mit Johann Thüringer hat man diesen nun gefunden. Seit 2010 stand der routinierte Coach bereits an der Seitenlinie des UFC Pamhagen und hatte sich eigentlich dazu entschlossen, eine Pause einzulegen, bis der Anruf aus Gols kam. „Wir hatten wirklich super Gespräche und dieser Posten ist eine hochattraktive Aufgabe“, schilderte der Neo-Trainer. Er darf sich auch auf zwei hochattraktive Neuzugänge freuen: Jan Spodniak und Patrik Petrak wechseln im Doppelpack vom SC Apetlon nach Gols und sollen das Zentrum verstärken. Dafür wird Robert Glenda im Gegenzug den Verein verlassen. Milan Bortel hingegen wird bleiben.

Grund dafür, warum man nun einen Legionär mehr auf der Plakette hat, ist das Karriereende von Abwehrchef Johannes Seywerth und der Transfer von Melvin Marton nach Parndorf.