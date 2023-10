Tolles Comeback in Wallern

Dem Team von Coach Rene Hoffmann gelang am Wochenende ein wichtiger Erfolg über den SC Frauenkirchen. Auch die U23 des Vereins konnte klar und deutlich gewinnen, was nach dem Spiel auf dem am Sportplatz stattfindenden Oktoberfest natürlich gebührend gefeiert wurde. Nicht nur die sechs Punkte bereiteten dem Coach und den Fans des USC Wallern große Freude, denn zwei langzeitverletzte Kicker feierten beim 5:0-Heimerfolg der U23 ihr Comeback und zeigten gleich wieder ordentlich auf. Fabian Schrammel und Hannes Altenthaler haben sich vor über eineinhalb Jahren das Kreuzband gerissen und haben sich mit viel Disziplin, Physioeinheiten und Willen zurückgekämpft. Nun war es endlich wieder soweit und die zwei Eigenbauspieler kamen in der U23 zum Einsatz. Fabian Schrammel konnte sich auch gleich in die Torschützenliste eintragen und Hannes Altenthaler in der Defensive die Null halten. Das Comeback war also ein voller Erfolg. „Vor ihrer Verletzung waren sowohl Fabian als auch Hannes Stammspieler in der Kampfmannschaft und die Tatsache, dass ich im Frühjahr nun auch auf die beiden zurückgreifen kann, ist für den gesamten Verein und natürlich auch für mich eine tolle Geschichte“, erzählte Hoffmann.